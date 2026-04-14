El festejo de los ex Nacional en el vestuario del Campeón del Siglo: Diego Zabala y Ruben Bentancourt, que volvió a marcarle a Peñarol, celebraron el triunfo de Liverpool
Fue el octavo gol que le marca Ruben Bentancourt a los carboneros en su carrera
14 de abril de 2026 9:10 hs
Diego Zabala y Ruben Bentancourt celebraron con una selfie el triunfo de Liverpool ante Peñarol
Diego Zabala y Ruben Bentancourt, dos exjugadores de Nacional, celebraron con una selfie el triunfo de su actual equipo, Liverpool, ante Peñarol, este lunes en el Campeón del Siglo, por la 11ª fecha del Torneo Apertura.
Bentancourt fue titular y marcó el gol del 1-0 ante su anterior equipo con un cabezazo que no pudo detener Washington Aguerre cuando iban 5 minutos de juego.
Fue el octavo gol que le marca a los carboneros en su carrera: le hizo dos con Sud America, dos con Boston River, y tres con Liverpool en sus dos ciclos, más uno con Nacional en un clásico de verano.
Zabala, por su parte, no estuvo convocado por el DT interino Gustavo Ferrín, pero sí acompañó al plantel y se sacó una foto con Bentancourt tras el partido.