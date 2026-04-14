Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

El festejo de los ex Nacional en el vestuario del Campeón del Siglo: Diego Zabala y Ruben Bentancourt, que volvió a marcarle a Peñarol, celebraron el triunfo de Liverpool

Fue el octavo gol que le marca Ruben Bentancourt a los carboneros en su carrera

14 de abril de 2026 9:10 hs
Diego Zabala y Ruben Bentancourt celebraron con una selfie el triunfo de Liverpool ante Peñarol

Diego Zabala y Ruben Bentancourt celebraron con una selfie el triunfo de Liverpool ante Peñarol

Diego Zabala y Ruben Bentancourt, dos exjugadores de Nacional, celebraron con una selfie el triunfo de su actual equipo, Liverpool, ante Peñarol, este lunes en el Campeón del Siglo, por la 11ª fecha del Torneo Apertura.

Bentancourt fue titular y marcó el gol del 1-0 ante su anterior equipo con un cabezazo que no pudo detener Washington Aguerre cuando iban 5 minutos de juego.

20260413 Gustavo Ferrín y Ruben Bentancourt Peñarol Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (1)
Gustavo Ferrín y Ruben Bentancourt

Gustavo Ferrín y Ruben Bentancourt

Fue el octavo gol que le marca a los carboneros en su carrera: le hizo dos con Sud America, dos con Boston River, y tres con Liverpool en sus dos ciclos, más uno con Nacional en un clásico de verano.

Zabala, por su parte, no estuvo convocado por el DT interino Gustavo Ferrín, pero sí acompañó al plantel y se sacó una foto con Bentancourt tras el partido.

La buena noticia de Luis Mejía en el entrenamiento de Nacional antes del partido este martes frente Tolima, que tendrá entradas agotadas en el Gran Parque Central

Coquimbo Unido 1-1 Nacional: se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores

20260413 Ruben Bentancourt y Washington Aguerre Peñarol Liverpool Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (12)
Ruben Bentancourt y Washington Aguerre

Ruben Bentancourt y Washington Aguerre

“Yes con el colibrí Ruben Bentancourt”, comentó Zabala.

Diego Zabala y Ruben Bentancourt celebraron con una selfie el triunfo de Liverpool ante Peñarol
Diego Zabala y Ruben Bentancourt celebraron con una selfie el triunfo de Liverpool ante Peñarol

Diego Zabala y Ruben Bentancourt celebraron con una selfie el triunfo de Liverpool ante Peñarol

Las más leídas

Peñarol 0-2 Liverpool por el Torneo Apertura: enorme victoria del negriazul que jugó más de 60' con un hombre de menos

La selección uruguaya sub 17 quedó fuera del título por el Sudamericano, pero ya tiene rival para el playoff hacia el Mundial Qatar 2027

El emotivo mensaje de Antonio Pacheco, el último gran ídolo de Peñarol, por haber cumplido 50 años

Pese al mal momento del equipo, hinchas de Nacional agotaron tribunas para el debut por Copa Libertadores en el Gran Parque Central; mirá el probable once ante ante Deportes Tolima

Temas

Nacional zabala Ruben Bentancourt Liverpool Peñarol

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos