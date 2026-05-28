Las duras declaraciones de Matías Arezo tras la eliminación de Peñarol de las copas internacionales: "No estuvimos a la altura, somos responsables"

El delantero Matías Arezo dijo que es "decepcionante" la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores y de todas las copas internacionales , tras perder 1-0 con Independiente Santa Fe este miércoles y quedar cuarto en su grupo, y fue autocrítico con la responsabilidad del equipo en el fracaso deportivo.

"Teníamos la aspiración de ganar, la ilusión de poder seguir compitiendo internacionalmente. Estamos dolidos con esta situación, muy tristes . Sabemos que no estuvimos a la altura, que somos los principales responsables de este mal momento", afirmó el atacante carbonero en una rueda de prensa realizada tras el partido.

Estas declaraciones fueron realizadas minutos después de que el futbolista dijera en declaraciones a la transmisión oficial del encuentro que Peñaro l no dio "la talla" en la copa.

En la rueda de prensa, Arezo lamentó que el equipo tardó en ponerse "en partido", luego de recibir el gol de la derrota en los primeros minutos del encuentro, y soslayó que nunca lograron entrar "en juego".

Clima hostil en el Campeón del Siglo: la barra de Peñarol tiró petacas a la cancha, insultó a los jugadores, hubo piñas en la Henderson e intento de tomar el vestuario

"No queda otra que pelear para adelante, que pedirle disculpas a toda nuestra gente, a nuestras familias que son las que siempre están", continuó el delantero de 23 años, que valoró el acompañamiento de la hinchada "en todos los momentos".

Consultado sobre si las diferentes lesiones que sufrió el plantel de Peñarol tuvieron su parte en esta eliminación, Arezo fue tajante: "No es momento de buscar excusas. Las lesiones, quien estuvo, quien no estuvo, al final todos los que estamos acá estamos preparados para jugar en el club, por algo estamos acá".

Luego afirmó que "fue algo general", y reiteró que son los "responsables" y están "muy tristes por este momento".

El joven futbolista remarcó que ahora el club tiene la "obligación" de pelear la Liga AUF Uruguaya, y antes deberá "cerrar esta primera mitad" del año con los dos partidos que jugará por el Torneo Intermedio antes del parate por el Mundial. "Trabajaremos lo que viene para poder afrontar el siguiente semestre de la mejor manera y que esto no se vuelva a repetir", sentenció.