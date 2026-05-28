"No sé a qué atribuir las lesiones": Luis Angulo habló tras volver a sentirse y dijo que fueron "muy mediocres" en la Copa Libertadores; Franco Escobar entendió a los hinchas de Peñarol

El extremo colombiano de Peñarol , Luis Angulo , lamentó una nueva lesión y la eliminación de los carboneros de la Copa Libertadores y de la posibilidad de llegar a la Copa Sudamericana, tras perder 1-0 ante Independiente Santa Fe en el Campeón del Siglo.

El jugador tuvo que dejar la cancha a los 23 minutos , al sentir una molestia muscular.

“Triste. Y porque no pudimos conseguir el objetivo con el equipo, triste por eso también”, dijo Angulo en rueda de prensa tras el encuentro.

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Desgarro

Ante la consulta de a qué se debían sus problemas musculares, señaló: “No sé a qué atribuir las lesiones".

“Es muy triste para mí, porque no es algo que me pase frecuentemente y acá en Peñarol ya me pasó tres veces que salí por lesión”, comentó.

El colombiano se había lesionado a fines de abril y se perdió cinco partidos hasta volver el 21 de mayo ingresando como suplente ante Corinthians. Luego, jugó el fin de semana como titular ante Defensor Sporting, y se lesionó este miércoles ante Santa Fe, tras comenzar desde el minuto cero.

20260524 Luis Angulo Peñarol Defensor Sporting Torneo Intermedio Foto Dante Fernández Focouy (22) Luis Angulo Foto: Dante Fernández/Focouy

“Entonces, la verdad que triste por eso. Ahora no sé cuánto tiempo voy a estar afuera. La verdad que lo venía sufriendo, y ahora más con esto que parece que es más fuerte que la otra”, agregó.

Cuando le preguntaron si la lesión era un desgarro, respondió: “Es lo más probable, hermano”.

“Ya me había desgarrado en algún momento de mi vida y se sintió igual, así que creo que es un desgarro”

El golpe de la eliminación y su futuro en Peñarol

Para Angulo “es tristísimo” quedarse afuera de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

“En el torneo fuimos muy mediocres. Desde mi punto de vista hago autocrítica, porque con los jugadores y el plantel que tenemos, debimos llegar más lejos y poder clasificar. Pero esto es futbol, al final es triste, pero pasa mucho en el fútbol”.

Sobre su futuro, el colombiano señaló que tiene préstamos en Peñarol hasta fin de año, si bien Talleres de Córdoba, dueño de su ficha, puede cortarlo a mitad de año.

20260524 Luis Angulo y Lucas Agazzi Defensor Sporting y Peñarol Torneo Intermedio 2026 en el Franzini. Foto: @OficialCAP Luis Angulo y Lucas Agazzi Foto: @OficialCAP

“Tengo préstamo con Peñarol hasta diciembre. No sé qué va a pasar. Eso no depende mucho de mí, no tengo ni voz ni voto”, comentó.

“Esperemos seguir en Peñarol porque no me gustaría irme de este club que me abrió las puertas, así de esta manera, porque es bastante triste”,

Franco Escobar: “Nos vamos tristes”

Por su parte, el argentino Franco Escobar, que también sufrió un duro golpe pero siguió en cancha, también lamentó la eliminación de las copas.

20260527 Franco Escobar lesionado lesión rodilla Peñarol Independiente Santa Fe, Copa Libertadores 2026. Foto Gastón Britos Focouy (10) Franco Escobar, otra vez lesionado Foto: Gastón Britos/Focouy

“No lo pudimos conseguir, nos vamos tristes, no le pudimos regalar por lo menos esa alegría a la gente”, dijo. “Lo intentamos. No pudimos. En el segundo tiempo a lo último tuvimos chances claras para empatarlo y quedar a un gol de llegar a la Copa Sudamericana”

“Es tristeza y ahora hay que hacer se cargo. Ya hay que pensar en el próximo partido porque esto es muy dinámico. Es estar tristes hoy a la noche y mañana levantarse y seguir para adelante”, comentó.

El argentino dijo comprender los reclamos de los hinchas carboneros por el rendimiento del equipo.

20260527 Franco Escobar, lesionado Peñarol Independiente Santa Fe, Copa Libertadores 2026. Foto Gastón Britos Focouy (14) Franco Escobar Foto: Gastón Britos/Focouy

“Es entendible”, dijo. “Pedir disculpas al hincha porque no pudimos ganar un partido de la Copa. Hoy teníamos la chance de por ahí maquillar un poco la mala fase de grupos que hicimos y llegar a la Sudamericana”.

“El hincha se expresa, es normal. Es el que se va triste. El que mañana se levanta y tiene que ir a laburar de igual manera. Nosotros también estamos muy dolidos. Es entendible la reacción del hincha, es normal y quizás es justa”, agregó.