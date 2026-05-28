Tras estar en duda, Miguel Merentiel fue convocado para el duelo clave de Boca Juniors por Copa Libertadores: qué necesita para clasificar a octavos

Boca Juniors se juega una final en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en donde busca la clasificación a los octavos de final del torneo ante la Universidad Católica de Chile en La Bombonera , y pese a estar al límite desde lo físico y tener un leve desgarro, el uruguayo Miguel Merentiel fue convocado.

En uno de los últimos entrenamientos de la semana pasada, Merentiel sintió una molestia y estuvo haciendo trabajos apartado de sus compañeros. Fue sometido a estudios y los mismos arrojaron que el uruguayo sufrió un leve desgarro en el sóleo de una de sus piernas, pero nunca estuvo descartado para el compromiso ante la U Católica.

No obstante, el entrenador Claudio Úbeda lo incluyó en la lista de convocados para el partido de esta noche pese a que aún no está confirmado que vaya de titular, pero es probable que sume minutos. Además, Boca Juniors no podrá contar con Adam Bareiro por lesión ni tampoco con Edinson Cavani, que volvió a sentir molestias.

Luego del empate con Cruzeiro en la jornada anterior en La Bombonera, el Xeneize no tiene margen de error y solo un resultado le garantizará pasar a octavos de final y no quedar afuera en la fase de grupos: la victoria.

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Con lo sucedido en la fecha 5, Universidad Católica se posicionó como líder con 10 unidades, por encima de Cruzeiro (8) y Boca (7). Barcelona de Ecuador (3) ya quedó eliminado de la competencia y ni siquiera tiene chances de jugar la Copa Sudamericana.

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Lo cierto es que hay una certeza y es que Boca depende de sí mismo: si le gana a Universidad Católica, sin importar la diferencia de gol, avanzará a los octavos de final. No tendría garantizado el primer puesto, porque si Cruzeiro se impone sobre Barcelona se clasificará como líder y el Xeneize quedará segundo.

A su vez, si Boca se impone ante Universidad Católica y Cruzeiro no le gana a Barcelona de Ecuador, en ese escenario el xeneize terminará en el primer lugar del grupo.

Con una igualdad en la Bombonera esta noche, los chilenos estarán clasificados. En este escenario, Boca queda eliminado porque aunque Cruzeiro pierda con los ecuatorianos, lo dejaría afuera por el nuevo criterio de desempate con los partidos entre sí. Entonces, jugaría la Copa Sudamericana.

En caso de que Boca pierda ante la U Católica, caería de manera directa a la Copa Sudamericana.