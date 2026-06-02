Giorgian De Arrascaeta se lesionó en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y está en duda para ir al Mundial 2026

El media punta Giorgian De Arrascaeta , se lesionó en las últimas horas entrenando con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste y según informó una fuente a Referí, está en duda para viajar al Mundial 2026.

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La noticia la dio a conocer Gonzalo Ronchi y fue confirmada por una fuente de la AUF a Referí.

Vale recordar que futbolista cayó muy mal en el partido de ida de su grupo de la Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata el pasado 29 de abril, y debió dejar la cancha a los 16 minutos, debido a una fractura de clavícula derecha.

Al otro día, Flamengo urgentemente ya lo operó para ir ganando tiempo, sobre todo, porque también viene el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

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Sufrió un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas

Giorgian De Arrascaeta venía preparándose muy bien en el Complejo Uruguay Celeste, incluso haciendo trotes, y lo único que le faltaba era poder hacer fútbol.

Este lunes, Marcelo Bielsa comunicó en su conferencia de prensa que la primera práctica de fútbol la iba a poder hacer el viernes previo al partido del debut del Mundial 2026 que será el lunes 15 de junio.

En ese contexto, era prácticamente imposible que estuviera para jugar en el primer encuentro ante Arabia Saudita, y con un poco de suerte, llegaría contra Cabo Verde que se juega el 21 de junio.

Según informó la fuente a Referí, De Arrascaeta sufrió un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas y le están realizando estudios.

El futbolista festejó este lunes sus 32 años en familia con su esposa y su pequeño hijo Milano.