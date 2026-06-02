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Mundial 2026: FIFA dio a conocer la indumentaria que utilizará Uruguay en sus tres partidos por el grupo ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya sabe cómo se vestirá en dichos encuentros

2 de junio de 2026 12:43 hs
La camiseta celeste de Uruguay y la de alternativa para el Mundial 2026

La camiseta celeste de Uruguay y la de alternativa para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer en las últimas horas cómo se vestirá la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los tres partidos de su grupo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México que comienza en nueve días.

Vale recordar que los celestes debutarán en su llave el próximo lunes 15 contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami a la hora 19 en un encuentro que no será para nada sencillo.

Uruguay cerrará su grupo ante uno de los candidatos al título, España, el viernes 26 a las 21 en el Estadio Jalisco de Guadalajara en México.

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Las camisetas que utilizará Uruguay en su grupo del Mundial 2026

Uruguay debutará con la camiseta celeste ante Arabia Saudita. La única diferencia con su indumentaria habitual es que jugará con pantalón y medias blancas.

uruguay arabia

Se trata de un encuentro que mostrará para qué está en su llave la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Por su parte, contra Cabo Verde, volverá a jugar con su indumentaria natural.

uruguay cabo verde

De esa forma, jugará de celeste, aunque lo hará con pantalón y medias azules oscuros.

Para el encuentro que cierra el grupo ante España en México, se cambiará de camiseta.

uruguay españa

Uruguay jugará con la casaca de alternativa, pantalón y medias azules oscuras, en tanto que España también jugará con su segunda equipación con camiseta y medias blancas.

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