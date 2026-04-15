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Peñarol agotó todas sus entradas: mirá cómo será la operativa para sus hinchas de cara al partido contra Platense por Copa Libertadores

Mirá a qué hora se abren las puertas para el Campeón del Siglo y quién se va primero tras el final del partido que jugarán este jueves Peñarol y Platense

15 de abril de 2026 18:21 hs
Estadio Campeón del Siglo

Estadio Campeón del Siglo

La hinchada de Platense ya compró 1.600 entradas para el partido que este jueves jugará contra Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, a partir de la hora 21.30, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

Los hinchas de Peñarol ya agotaron todas las entradas, incluido un ligero remanente que quedaba y que se puso a la venta este miércoles.

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Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Las puertas para los hinchas de Peñarol se abrirán a la hora 18.30, tal como explicó Gastón Diz a Referí. El dirigente trabajó intensamente junto al presidente Ignacio Ruglio, junto a las autoridades de seguridad de Uruguay, para diagramar toda la operativa del partido.

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Al final del encuentro, se irá primero la hinchada de Peñarol y recién después, cuando esté la ruta despejada, la parcialidad de Platense, que está jugando la primera Copa Libertadores de su historia.

Los hinchas de Platense serán evacuados en tandas de cinco o seis buses, rumbo al punto de encuentro.

Las puertas para sus hinchas se abrirán a las 16 y a las 17.30 deben estar todos adentro.

El punto de encuentro para los hinchas de Platense

"Todos los hinchas de Platense que lleguen a Uruguay para presenciarlo serán convocados a presentarse en el punto de encuentro definido antes de las 15hs. El punto de encuentro definido por el Ministerio del Interior será en el Parque Roosevelt. Aquellos hinchas de Platense que no se hayan hecho presentes en el punto de encuentro a las 17hs, y que no hayan ingresado al Campeón del Siglo para las 18.30hs, recién podrán ser trasladados desde el punto de encuentro hasta el Estadio una vez comenzado el primer tiempo, a los efectos de evitar encuentros y cruces con la hinchada de Peñarol", explicó el jueves de la semana pasada Ruglio, en una carta publicada por las redes oficiales de Peñarol.

"Una vez finalizado el partido, deberán permanecer en la tribuna asignada por un espacio de, al menos, dos horas, hasta en tanto se haya evacuado a los hinchas de Peñarol de las inmediaciones del Estadio", agregó.

Los parciales del Calamar dispondrán de toda la Tribuna Guelfi donde no habrá presencia de hinchas de Peñarol.

Según informó Diz a Referí, se vendieron ya 1.600 entradas para Platense sobre un total de 2.000 boletos.

"Eso va a facilitar la salida y el operativo porque no es lo mismo que vengan 4.000 o 5.000 hinchas", comentó.

"Somos conscientes de que esta planificación insume tiempo para los hinchas visitantes, pero es el resultado de un cuidadoso análisis de varios días, en conjunto entre las autoridades y la seguridad de nuestro Club, sobre las condiciones que nos ayuden a todos a disfrutar de un espectáculo deportivo en paz, priorizando la seguridad de las personas y ordenando adecuadamente las parcialidades", expresó Ruglio.

"Priorizamos invertir algo de tiempo en el punto de encuentro y en el Estadio, enfatizando el interés mayor de evitar cualquier situación no deseada, enfrentamientos, hechos de violencia entre parcialidades, y asegurar que todos, tanto los hinchas de Peñarol como los de Platense, puedan volver a sus hogares en paz", concluyó el presidente aurinegro.

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