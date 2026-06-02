Meteorólogo anunció que Uruguay tendrá un repunte de temperaturas antes de un nuevo frente frío: cuándo llueve

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las temperaturas comenzarán a aumentar a partir de mitad de semana , aunque el alivio será transitorio, ya que para el sábado se espera el retorno de las lluvias en todo el país.

Según explicó en su espacio con Subrayado (Canal 10), " a partir del próximo miércoles las temperaturas van a tener un ascenso progresivo, tanto las máximas como las mínimas ". Además, señaló que durante los próximos días se registrarán períodos de mayor presencia de sol. "Comienza a observarse algo de sol, miércoles, jueves y algo del viernes, ya la tarde del viernes mucha nubosidad. Sábado lluvia a partir de la tarde-noche en todo el país por un frente frío ", adelantó.

Cisneros indicó que la mejora de las condiciones será breve. " Mejora el domingo, pero bajan las temperaturas ", agregó.

Frío, nieblas y posibles lluvias: el pronóstico de Inumet y de un meteorólogo para el último fin de semana de mayo

El meteorólogo también recordó que este lunes comenzó el invierno climatológico , una etapa que marca el inicio de los meses más fríos del año .

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Qué se espera para el invierno: frío intenso, heladas y chance de nevadas

Los meteorólogos coinciden en que el invierno 2026 tendrá características típicas de la estación, con temperaturas bajas, escasas precipitaciones y frecuentes heladas en distintas zonas del país. Aunque no se esperan eventos extremos en el corto plazo, los especialistas no descartan la posibilidad de episodios de aguanieve o incluso nevadas débiles en áreas serranas durante el trimestre.

Mario Bidegain sostuvo que Uruguay ingresó en "el trimestre más frío" del año y prevé condiciones similares a las registradas durante mayo, un mes que definió como "prácticamente invernal". Según explicó, junio y julio se perfilan como meses "bastante normales en cuanto a precipitaciones y a las temperaturas", aunque hacia el final del invierno podrían comenzar a sentirse los efectos del fenómeno de El Niño.

Nubel Cisneros, por su parte, pronosticó un invierno "frío y seco", con pocas lluvias y varios episodios de heladas. "Habrá heladas e inclusive no se descarta que en algún evento de lluvia se registre alguna nevada, fundamentalmente en la zona de sierras. Aguanieve o inclusive alguna nevada débil", advirtió.

Guillermo Ramis también prevé una estación con precipitaciones escasas, aunque alertó por la presencia recurrente de nieblas. "Cuando llueva, caerán, por ejemplo, 10 o 20 milímetros, pero pocos episodios. Lo que sí, habrá mucha niebla en todo el trimestre del invierno", señaló. Según sus estimaciones, las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 °C y los 18 °C durante las próximas semanas.