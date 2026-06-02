Meteorólogo anunció que Uruguay tendrá un repunte de temperaturas antes de un nuevo frente frío: cuándo llueve

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las temperaturas comenzarán a aumentar a partir de mitad de semana, aunque el alivio será transitorio, ya que para el sábado se espera el retorno de las lluvias en todo el país.
Según explicó en su espacio con Subrayado (Canal 10), "a partir del próximo miércoles las temperaturas van a tener un ascenso progresivo, tanto las máximas como las mínimas". Además, señaló que durante los próximos días se registrarán períodos de mayor presencia de sol. "Comienza a observarse algo de sol, miércoles, jueves y algo del viernes, ya la tarde del viernes mucha nubosidad. Sábado lluvia a partir de la tarde-noche en todo el país por un frente frío", adelantó.
Cisneros indicó que la mejora de las condiciones será breve. "Mejora el domingo, pero bajan las temperaturas", agregó.
El meteorólogo también recordó que este lunes comenzó el invierno climatológico, una etapa que marca el inicio de los meses más fríos del año.
Qué se espera para el invierno: frío intenso, heladas y chance de nevadas
Los meteorólogos coinciden en que el invierno 2026 tendrá características típicas de la estación, con temperaturas bajas, escasas precipitaciones y frecuentes heladas en distintas zonas del país. Aunque no se esperan eventos extremos en el corto plazo, los especialistas no descartan la posibilidad de episodios de aguanieve o incluso nevadas débiles en áreas serranas durante el trimestre.
Mario Bidegain sostuvo que Uruguay ingresó en "el trimestre más frío" del año y prevé condiciones similares a las registradas durante mayo, un mes que definió como "prácticamente invernal". Según explicó, junio y julio se perfilan como meses "bastante normales en cuanto a precipitaciones y a las temperaturas", aunque hacia el final del invierno podrían comenzar a sentirse los efectos del fenómeno de El Niño.
Nubel Cisneros, por su parte, pronosticó un invierno "frío y seco", con pocas lluvias y varios episodios de heladas. "Habrá heladas e inclusive no se descarta que en algún evento de lluvia se registre alguna nevada, fundamentalmente en la zona de sierras. Aguanieve o inclusive alguna nevada débil", advirtió.
Guillermo Ramis también prevé una estación con precipitaciones escasas, aunque alertó por la presencia recurrente de nieblas. "Cuando llueva, caerán, por ejemplo, 10 o 20 milímetros, pero pocos episodios. Lo que sí, habrá mucha niebla en todo el trimestre del invierno", señaló. Según sus estimaciones, las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 °C y los 18 °C durante las próximas semanas.