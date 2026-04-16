Los convocados de Peñarol para enfrentar a Platense por la Copa Libertadores, sin Leonardo Fernández y con la vuelta al torneo de Abel Hernández

Peñarol publicó su lista de convocados para el partido de este jueves a las 21:30 con Platense en el Campeón del Siglo , por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores .

La ausencia más notoria en la lista de Diego Aguirre es la de Leonardo Fernández . Según informó un consejero de Peñarol a Referí, Fernández tiene dañado parcialmente el ligamento cruzado anterior que es el que estabiliza la rodilla y contiene a la tibia.

Peñarol ya tiene la experiencia de Eduardo Darias que en 2024 jugó ocho meses con una rotura parcial de ligamentos de rodilla realizando trabajos específicos de fortificación muscular y fisioterapia.

Sin embargo, Leonardo Fernández se va a operar porque hay un riesgo inminente de que el cruzado se rompa y que eso genere una lesión grave donde los plazos de recuperación ya no son seis meses, como eran tradicionalmente, sino ocho o nueve meses . Al ser rotura parcial o una lesión parcial, se estimó que los plazos de recuperación estarían entre cuatro y siete meses luego de una operación.

Así luce la cancha del Campeón del Siglo, a horas del debut de Peñarol en su estadio por la Copa Libertadores 2026 y tras las lluvias; mirá las fotos

Un nuevo comienzo para Peñarol: Leonardo Fernández se operará y Diego Aguirre empezará a probar, pero la Copa Libertadores no espera

Ignacio Ruglio adelantó que enviarán los estudios realizados al futbolista a Europa para confirmar el alcance de su lesión y analizar los pasos a seguir con el futbolista.

Los otros dos jugadores del plantel de 2026 que continúan lesionados y no formarán parte del partido con Platense son Nahuel Herrera y Emanuel Gularte. El primero fue operado del hombro en España tras lesionarse en el encuentro ante Danubio, mientras que el segundo continúa recuperándose de su desgarro. A ellos se suma Javier Cabrera, que se rompió los ligamentos en setiembre de 2025 y sigue en recuperación.

Tampoco estará presente Washington Aguerre, que cumplirá su último partido de sanción por torneos internacionales. Sebastián Britos y Leandro Díaz son los arqueros convocados. Además, en la lista tampoco están Andrés Madruga, titular contra Liverpool, y Stiven Mulethaler.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2044822134141206973?s=20&partner=&hide_thread=false Lista de jugadores convocados para el partido frente a Platense , por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa CONMEBOL @Libertadores.



Suspendido: Washington Aguerre. pic.twitter.com/Aabit3wvK1 — PEÑAROL (@OficialCAP) April 16, 2026

Los dos jugadores claves que recupera Peñarol para la Copa Libertadores

El carbonero recupera dos jugadores claves para la Copa Libertadores: Eduardo Darias y Abel Hernández.

El primero lleva seis partidos disputados desde su regreso a las canchas a principios de 2026, pero no viajó a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe en el primer partido de la copa por precaución.

Abel volvió tras su lesión en la rodilla en el partido previo a ese viaje y también fue apartado de ese encuentro, pero volvió a tener minutos contra Liverpool y esta vez sí está entre los convocados por Aguirre.

El equipo que paró Diego Aguirre para enfrentar a Platense por Copa Libertadores

El miércoles por la tarde, Aguirre paró al equipo para jugar este jueves ante el Calamar: Sebastián Britos (Washington Aguerre cumple su segundo partido de suspensión), Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Matías Arezo, Gastón Togni.