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Los convocados de Peñarol para enfrentar a Platense por la Copa Libertadores, sin Leonardo Fernández y con la vuelta al torneo de Abel Hernández

Eduardo Darias también está en los convocados para el partido, luego de quedar afuera del partido contra Independiente Santa Fe en Colombia

16 de abril de 2026 14:23 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

La ausencia más notoria en la lista de Diego Aguirre es la de Leonardo Fernández. Según informó un consejero de Peñarol a Referí, Fernández tiene dañado parcialmente el ligamento cruzado anterior que es el que estabiliza la rodilla y contiene a la tibia.

Sin embargo, Leonardo Fernández se va a operar porque hay un riesgo inminente de que el cruzado se rompa y que eso genere una lesión grave donde los plazos de recuperación ya no son seis meses, como eran tradicionalmente, sino ocho o nueve meses. Al ser rotura parcial o una lesión parcial, se estimó que los plazos de recuperación estarían entre cuatro y siete meses luego de una operación.

Un nuevo comienzo para Peñarol: Leonardo Fernández se operará y Diego Aguirre empezará a probar, pero la Copa Libertadores no espera

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Ignacio Ruglio adelantó que enviarán los estudios realizados al futbolista a Europa para confirmar el alcance de su lesión y analizar los pasos a seguir con el futbolista.

Los otros dos jugadores del plantel de 2026 que continúan lesionados y no formarán parte del partido con Platense son Nahuel Herrera y Emanuel Gularte. El primero fue operado del hombro en España tras lesionarse en el encuentro ante Danubio, mientras que el segundo continúa recuperándose de su desgarro. A ellos se suma Javier Cabrera, que se rompió los ligamentos en setiembre de 2025 y sigue en recuperación.

Tampoco estará presente Washington Aguerre, que cumplirá su último partido de sanción por torneos internacionales. Sebastián Britos y Leandro Díaz son los arqueros convocados. Además, en la lista tampoco están Andrés Madruga, titular contra Liverpool, y Stiven Mulethaler.

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Los dos jugadores claves que recupera Peñarol para la Copa Libertadores

El carbonero recupera dos jugadores claves para la Copa Libertadores: Eduardo Darias y Abel Hernández.

El primero lleva seis partidos disputados desde su regreso a las canchas a principios de 2026, pero no viajó a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe en el primer partido de la copa por precaución.

Abel volvió tras su lesión en la rodilla en el partido previo a ese viaje y también fue apartado de ese encuentro, pero volvió a tener minutos contra Liverpool y esta vez sí está entre los convocados por Aguirre.

El equipo que paró Diego Aguirre para enfrentar a Platense por Copa Libertadores

El miércoles por la tarde, Aguirre paró al equipo para jugar este jueves ante el Calamar: Sebastián Britos (Washington Aguerre cumple su segundo partido de suspensión), Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Matías Arezo, Gastón Togni.

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