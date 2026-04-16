Así luce la cancha del Campeón del Siglo, a horas del debut de Peñarol en su estadio por la Copa Libertadores 2026 y tras las lluvias; mirá las fotos

La cancha del Campeón del Siglo ya está pronta para el partido Peñarol vs Platense de este jueves a las hora 21:30 por la Copa Libertadores, en el primer partido de local de los carboneros en esta nueva edición del torneo continental de clubes.

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Pese a las lluvias que han caído en Montevideo y el área metropolitana en las primeras horas de la jornada, el campo de juego luce impecable, según fotos a la que accedió Referí este mañana.

Como se informó, se esperan más lluvias y tormentas para este jueves .

Así luce la cancha del Campeón del Siglo en la previa de Peñarol vs Platense

Así luce la cancha del Campeón del Siglo en la previa de Peñarol vs Platense

Peñarol vs Platense: lo que dice el pronóstico del tiempo para el partido de esta noche en el Campeón del Siglo con entradas agotadas

Un nuevo comienzo para Peñarol: Leonardo Fernández se operará y Diego Aguirre empezará a probar, pero la Copa Libertadores no espera

El césped del Campeón del Siglo demostró recientemente tener muy bien su sistema de drenaje, cuando el pasado domingo 29 de marzo se suspendieron por fuertes lluvias tres partidos del Torneo Apertura y el de los carboneros se jugó de forma normal en su escenario.

Será el primer partido de los aurinegros en su casa luego del debut la semana pasada en Colombia ante Independiente Santa Fe con empate 1-1.

El encuentro tiene entradas agotadas por los hinchas de Peñarol y se esperan unos 1.600 parciales de Platense.

Peñarol vs Platense

Peñarol y Platense se pondrán cara a cara este jueves en la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores que afrontarán con la misión de recuperarse.

El estadio Campeón del Siglo albergará un juego que será arbitrado por el paraguayo Derlis López.

Tras empatar con Independiente Santa Fe en la primera jornada, Peñarol sufrió este lunes una dura derrota por 0-2 ante Liverpool en la undécima jornada del Torneo Apertura local.

AME2059. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/04/2026.- El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, reacciona en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Independiente Santa Fe y Peñarol este jueves, en el estadio El Campín, en Bogotá (Colombia). EFE/ El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, reacciona en el partido ante Independiente Santa Fe Foto: EFE

Ese resultado lo dejó a cuatro puntos del líder Racing cuando solo quedan doce por disputarse, por lo que hipotecó una importante porción de sus posibilidades de quedarse con el título.

Por lo que el próximo partido de la Libertadores será vital para un equipo que quiere llegar a lo más alto de su zona y tomar impulso para seguir luchando por el Apertura.

Platense, por su parte, ganó su último partido el pasado 21 de febrero y desde ese momento acumula cinco empates y tres derrotas por el Apertura local y la Copa Libertadores, en la que se estrenó al caer por 0-2 ante Corinthians.

20260414 Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión

Luego de haber jugado su último partido con varios suplentes, Peñarol tendrá variantes en su once inicial, aunque no podrá contar con el centrocampista Leonardo Fernández, una de las estrellas del equipo.

El número 10 se lesionó ante Independiente Santa Fe y deberá ser intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas. De acuerdo con esto, podría perderse varios juegos, aunque Peñarol por el momento no informó sobre el tiempo previsto para su recuperación.

Los probables equipos de Peñarol y Platense

Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni; Facundo Batista y Matías Arezo podría ser el once de Diego Aguirre.

Platense no podrá contar con el suspendido Juan Ignacio Saborido y Agustín Lagos ocuparía su lugar.

De esta forma, los once de Walter Zunino serían Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Franco Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina.