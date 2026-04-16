Peñarol vs Platense: lo que dice el pronóstico del tiempo para el partido de esta noche en el Campeón del Siglo con entradas agotadas

Peñarol y Platense juegan este jueves 16 de abril a las 21:30 en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores, en una jornada en la que se prevén precipitaciones y tormentas, con anuncios de un ciclón extratropical.

Como informaron los carboneros, por disposición del Ministerio del Interior los hinchas del equipo argentino que vayan al partido deberán concentrarse en el Parque Roosevelt antes de las 15 horas , para luego ir desde ahí al estadio.

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El comunicado indica que los hinchas de Platense que no estén en el punto de encuentro hasta las 17:00, y que no hayan ingresado al Campeón del Siglo antes de las 18:30, recién podrán ser trasladados al partido una vez comenzado el primer tiempo.

Los parciales de Platense deberán esperar en la tribuna hasta el comienzo del juego a las 21:30.

Peñarol compartió los objetos prohibidos por Conmebol en los que se indica que no podrá ingresar paraguas y sombrillas.

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Lo que dice el pronóstico del tiempo

Como informó El Observador, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa paera este jueves un día de clima inestable, con precipitaciones y tormentas en varias zonas del país.

El ciclón extratropical que se está formando entre Argentina y Uruguay provocará cambios en las condiciones climáticas, afectando especialmente a la región sur y este del país.

20260413 Peñarol Estadio Campeón del Siglo previa con Liverpool Torneo Apertura 2026. Estadio Campeón del Siglo

Para la capital y su área metropolitana, donde se ubica el Campeón del Siglo, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y los 23 °C, y los vientos serán del noreste al sureste, con intensidades de entre 20 y 30 km/h, y ráfagas de hasta 40 km/h.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán y se prevé la posibilidad de tormentas. En la tarde y noche, los vientos cambiarán hacia el suroeste, con rachas de hasta 50 km/h.

Lo que dice Metsul

Según Metsul Meteorlogía, la ciclogénesis que se está formando entre Argentina y Uruguay provocará cambios significativos en el clima, trayendo lluvias y una marcada inestabilidad para todo el jueves 16 de abril.

El ciclón extratropical, que se desplaza desde el noreste de Argentina hacia el sureste, afectará al país durante toda la jornada, comenzando en el oeste y trasladándose al este hacia el final del día.

El reporte de Mestusl señala que “el ciclón se desplazará el jueves hacia el sureste desde el noreste de Argentina, generando una intensa inestabilidad en territorio uruguayo”.

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Las lluvias, que comenzarán por la mañana, se intensificarán a medida que el ciclón se acerque, afectando a todas las regiones del país, especialmente en el noreste y el este. Aunque la inestabilidad será menos intensa que en los países vecinos, “se esperan lluvias moderadas a intensas en algunas zonas del país”, agregan desde el organismo meteorológico.