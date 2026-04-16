Ciclogénesis se desplaza desde Argentina y provocará "intensa inestabilidad en territorio uruguayo", según Metsul: los detalles

La ciclogénesis que se está formando entre Argentina y Uruguay provocará cambios significativos en el clima, trayendo lluvias y una marcada inestabilidad para todo el jueves 16 de abril. El ciclón extratropical, que se desplaza desde el noreste de Argentina hacia el sureste, afectará al país durante toda la jornada, comenzando en el oeste y trasladándose al este hacia el final del día.

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Según las proyecciones de Metsul Meteorología, “el ciclón se desplazará el jueves hacia el sureste desde el noreste de Argentina, generando una intensa inestabilidad en territorio uruguayo”. Las lluvias, que comenzarán por la mañana, se intensificarán a medida que el ciclón se acerque, afectando a todas las regiones del país, especialmente en el noreste y el este. Aunque la inestabilidad será menos intensa que en los países vecinos, “se esperan lluvias moderadas a intensas en algunas zonas del país”, agregan desde el organismo meteorológico.

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Durante la madrugada y las primeras horas del jueves, “se registrarán lluvias en la mayor parte de Uruguay, con posibilidad de tormentas eléctricas en algunas ciudades”, debido al desplazamiento de la zona de baja presión. Por la tarde, los cielos estarán nublados, y aunque habrá algunos claros en las zonas del noroeste y el norte, la inestabilidad se mantendrá en gran parte del territorio.