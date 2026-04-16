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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de abril

A medida que avance el día las lluvias continuarán y se prevé la posibilidad de tormentas, según el pronóstico de Inumet

16 de abril de 2026 7:47 hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su área metropolitana, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y los 23 °C, y los vientos serán del noreste al sureste, con intensidades de entre 20 y 30 km/h, y ráfagas de hasta 40 km/h. A medida que avance el día, las lluvias continuarán y se prevé la posibilidad de tormentas. En la tarde y noche, los vientos cambiarán hacia el suroeste, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

En el Este del país, la jornada también se presentará nubosa y cubierto, con lluvias y tormentas aisladas desde la mañana. Las temperaturas variarán entre los 20 °C y los 24 °C. Los vientos, moderados a fuertes, soplarán del noreste con ráfagas de hasta 60 km/h en las zonas costeras. Por la tarde, las precipitaciones continuarán, y el viento cambiará al noroeste, con ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente a lo largo de la costa.

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Oeste

Para el Oeste de Uruguay, la mañana del jueves estará marcada por condiciones nubosas y cubiertas, con lluvias y nieblas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 19 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 25 °C. Los vientos, del sector este, tendrán velocidades de 10-30 km/h, cambiando hacia el sur por la tarde, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Durante la tarde y noche, la inestabilidad continuará, con nieblas y precipitaciones.

Norte

En el Norte, el día comenzará con condiciones similares: nuboso y cubierto, con precipitaciones y nieblas. La temperatura mínima será de 19 °C, y la máxima llegará a los 26 °C. Los vientos, del norte al suroeste y del oeste, serán moderados, con velocidades de 10-30 km/h. A lo largo del día, la inestabilidad persistirá, y las lluvias continuarán en la tarde y noche, con vientos del suroeste de entre 10 y 30 km/h.

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