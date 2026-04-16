Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa un día de clima inestable para este jueves 16 de abril, con precipitaciones y tormentas en varias zonas del país. El ciclón extratropical que se está formando entre Argentina y Uruguay provocará cambios en las condiciones climáticas, afectando especialmente a la región sur y este del país.

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Montevideo y Área Metropolitana En la capital y su área metropolitana, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y los 23 °C, y los vientos serán del noreste al sureste, con intensidades de entre 20 y 30 km/h, y ráfagas de hasta 40 km/h. A medida que avance el día, las lluvias continuarán y se prevé la posibilidad de tormentas. En la tarde y noche, los vientos cambiarán hacia el suroeste, con rachas de hasta 50 km/h.

Este En el Este del país, la jornada también se presentará nubosa y cubierto, con lluvias y tormentas aisladas desde la mañana. Las temperaturas variarán entre los 20 °C y los 24 °C. Los vientos, moderados a fuertes, soplarán del noreste con ráfagas de hasta 60 km/h en las zonas costeras. Por la tarde, las precipitaciones continuarán, y el viento cambiará al noroeste, con ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente a lo largo de la costa.

Oeste Para el Oeste de Uruguay, la mañana del jueves estará marcada por condiciones nubosas y cubiertas, con lluvias y nieblas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 19 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 25 °C. Los vientos, del sector este, tendrán velocidades de 10-30 km/h, cambiando hacia el sur por la tarde, con rachas de hasta 50 km/h en las zonas costeras. Durante la tarde y noche, la inestabilidad continuará, con nieblas y precipitaciones.