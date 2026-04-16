Copa Libertadores: Corinthians le ganó a Independiente Santa Fe y se consolida en el primer lugar del grupo de Peñarol

Corinthians venció 2-0 a Independiente Santa Fe este miércoles en San Pablo , y se consolidó en el primer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores que comparte con Peñarol y Platense , que jugarán este jueves a las 21:30 en el Campeón del Siglo.

El ritmo del partido de hoy en el Neo Química Arena fue impuesto desde los primeros compases por el dueño de casa. El equipo dirigido por el exentrenador de la selección brasileña Fernando Diniz acaparó la posesión del balón y presionó sobre la portería de Andrés Mosquera Marmolejo .

El equipo albirrojo bogotano apostó por un bloque defensivo sólido y algunas transiciones rápidas, con el goleador Hugo Rodallega como principal arma de ataque. Un remate suyo que contuvo a medias Hugo Souza fue el primer aviso de gol serio en el primer tiempo.

La paridad se quebró recién al minuto 50 . En un cobro de esquina desde el sector izquierdo, Gustavo Henrique ganó en las alturas y bajó el balón hacia el centro del área pequeña. Allí apareció Raniele , quien se anticipó a la marca y conectó con la pierna derecha para colocar el 1-0.

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Tras el gol, el equipo Cardenal intentó adelantar sus líneas, pero la organización defensiva de los brasileños impidió cualquier reacción clara.

A mitad del segundo tiempo, los equipos se acomodaron: Corinthians optó por nutrir su mediocampo de jugadores frescos, mientras que el uruguayo Pablo Repetto se decidió por salir a la caza del gol y se encomendó a dos atacantes.

La nueva formación no llegó a acomodarse cuando a los 80 minutos Rodrigo Garro cobró una falta desde el costado derecho y colocó un centro preciso al corazón del área que Henrique no desperdició.

Tras el receso, el 29 de abril Independiente de Santa Fe viaja a Buenos Aires para enfrentar a Platense y, un día después, Corinthians recibirá a Peñarol en Montevideo.

Corinthians está primero con 6 puntos en la tabla. Peñarol y Platense pelearán por quedarse con el segundo lugar este jueves, el primero con 1 punto tras su empate con Santa Fe en Colombia (que mantiene esa única unidad con dos partidos) y el otro con cero puntos por su derrota con Corinthians.

FUENTE: Con información de EFE