Platense, rival de Peñarol el jueves por Copa Libertadores, no pasó de un empate ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y hace siete partidos que no gana

Mientras Peñarol entrenó en la tarde de este domingo y quedó concentrado de cara al partido ante Liverpool de este lunes a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 11 del Torneo Apertura, también piensa en lo que vendrá el próximo jueves cuando reciba, en su propio escenario, a Platense de Argentina, por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América, que en la jornada dominguera no pasó del empate como local, 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la liga argentina.

El equipo campeón del fútbol de la vecina orilla y que debido a ello juega el máximo torneo continental de clubes, perdió en su debut copero el jueves pasado jugando también de local, 2-0 a manos de Corinthians de Brasil.

Al respecto, Diego Aguirre dijo este domingo que la derrota de los argentinos "fue un buen resultado para Peñarol. Siempre hablando teóricamente. Lo normal, cuando salió este grupo, pensamos que Corinthians iba a clasificar y entre los otros tres, tenemos que buscar esa otra clasificación".

Además, ya pensando en ese partido del jueves por Copa Libertadores, añadió: "Platense es el campeón argentino, le ganó a River, Racing y San Lorenzo como visitante. En la Copa Libertadores están los mejores. Va a ser durísimo. Son argentinos, juegan muy bien".

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El empate de Platense

Platense no pudo con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que está lejos de la zona campeonato, y el partido fue empate 1-1.

El local fue el que pegó de entrada en la red ajena. Tomás Nasif fue el encargado de culminar un contraataque ejemplar y con un fuerte remate venció la resistencia del arquero César Rigamonti, para el 1-0 a los 14 minutos.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza ncontró el empate antes de los 30' del segundo tiempo. Facundo Lencioni apareció por detrás de todos en un tiro de esquina tirado desde la izquierda y puso el 1-1 con un remate cruzado.

De esta manera, Platense acumula siete partidos sin victorias antes de viajar a Montevideo para enfrentar el jueves a Peñarol por Copa Libertadores.