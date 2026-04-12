Con todas las pilas y para su alegría y la de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, vuelve Darwin Núñez con Al-Hilal luego de 56 días por la Champions League de Asia

Darwin Núñez se encuentra muy feliz y en las últimas horas viajó a la ciudad de Yeda para, por fin para él, poder volver a jugar con su club, Al-Hilal, luego de 56 días en los que no pudo hacerlo debido a la guerra en Medio Oriente.

Es que, como informó Referí, su club lo quitó de la lista para jugar en cualquier competencia del fútbol local de Arabia Saudita, tras la llegada de Karim Benzema, y solo puede jugar por la Champions League de Asia.

No obstante ello, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés) había suspendido el torneo debido a la guerra en Medio Oriente y eso complicó más aún a Darwin Núñez.

El futbolista uruguayo no juega para su equipo desde el pasado 16 de febrero cuando anotó los dos goles en la victoria como locales frente a Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos por la Champions League, y lograron el pasaje para los octavos de final.

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Se viene el regreso de Darwin Núñez

Darwin Núñez viajó en las últimas horas a la ciudad de Yeda, dentro mismo de Arabia Saudita en donde vive, para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League de Asia, que ahora volverá a tener competencia

Su equipo, Al-Hilal, recibirá a Al-Sadd, el equipo campeón de Qatar y que alguna vez dirigió Jorge Fossati por la ida de los octavos de final.

Tras 56 días, este lunes desde la hora 15, Darwin Núñez podrá volver a jugar, ya que el torneo fue suspendido y debían jugar el 3 de marzo este encuentro, y lo terminarán haciendo el 13 de abril.

Durante todo este periplo sin fútbol, el delantero ex Peñarol pudo jugar dos encuentros -y algunos minutos en ellos en realidad-con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra (sobre el final) y Argelia.

Debido a ello, tanto para él como para el propio Bielsa y la celeste, el retorno de Darwin Núñez a las canchas con su club es una muy buena noticia, a menos de dos meses del Mundial 2026.

Mientras todo esto sucede y el futbolista busca volver a jugar con su club, Juventus se sumó al interés de Chelsea por contar con el uruguayo luego de la Copa del Mundo.