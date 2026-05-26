Las cinco joyas jóvenes que amenazan con romper el Mundial 2026 con un juego para tener en cuenta

El recambio generacional es una ley inevitable del fútbol, pero hay citas mundialistas donde esa transición se acelera de golpe de la mano de talentos precoces que no piden permiso. A solo 16 días para que ruede la pelota en el Mundial 2026 , los ojos del planeta no solo se posan sobre las leyendas consagradas en su último baile, sino sobre aquellos jóvenes listos para transformarse en las próximas transferencias multimillonarias del mercado europeo.

Tanto en América como en Europa, sobre todo, hay distintos jugadores que han mostrado un gran nivel con su selección, pero también en sus clubes.

Existe gran expectativa por lo que pueda suceder con todas las selecciones que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

En este informe, se puede apreciar a las cinco joyas jóvenes, nacidas para el desequilibrio, que amenazan con adueñarse de los titulares y romper los libretos en este Mundial 2026.

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https://www.bbc.com/mundo/articles/cj613zrjdl7o El futbolista Lamine Yamal es uno de los referentes de España EPA-EFE/REX/Shutterstock

1) Lamine Yamal (España)

Con apenas 18 años, el extremo de Barcelona y compañero de Ronald Araujo, no solo enfrentará a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el tercer partido del grupo, sino que ya no es una promesa, sino una realidad asustadiza para cualquier lateral izquierdo.

Su capacidad para inventar ventajas desde la banda derecha, recortando hacia adentro con una zurda clínica, lo convierte en el argumento ofensivo más indescifrable de la selección española. Posee esa lectura de juego impropia de su edad, donde cada gambeta tiene un sentido táctico. Este Mundial está diseñado para ser su plataforma de consagración global.

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Endrick of Brazil and Federico Valverde of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Urugua Endrick de Brasil y Federico Valverde de la selección de Uruguay Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

2) Endrick (Brasil)

La nueva obsesión del ataque de Brasil. Con una potencia física descomunal que desafía sus cortos 19 años y un instinto tremendo dentro del área, el delantero surgido en Palmeiras llega con el arco entre ceja y ceja.

Su juego combina la potencia de los viejos tanques brasileños con la técnica en velocidad de la escuela moderna. En un torneo corto, su capacidad para resolver jugadas en una baldosa puede ser la llave que destrabe los partidos más cerrados para el Scratch.

Paris (France), 18/09/2024.- Warren Zaire-Emery (R) of PSG in action against Cristhian Stuani of Girona during the UEFA Champions League soccer match between Paris Saint-Germain and Girona FC in Paris, France, 18 September 2024. (Liga de Campeones, Franci Cristhian Stuani de Girona ante la marca de Warren Zaire-Emery de Paris Saint-Germain por la Champions League FOTO: EFE

3) Warren Zaïre-Emery (Francia)

El motor de la renovación en el mediocampo de Francia. Con 20 años, este volante total de Paris Saint-Germain juega con la templanza de un veterano de mil batallas.

Tiene la personalidad para adueñarse de los tiempos del partido, romper líneas con conducciones verticales y un despliegue físico que le permite pisar las dos áreas con la misma intensidad. En una selección siempre exigida, él representa el equilibrio entre el músculo y la finura.

mainoo Kobbie Mainoo, el motor de Inglaterra FOTO: AFP

4) Kobbie Mainoo (Inglaterra)

La gran esperanza de la mitad de la cancha inglesa. A sus 21 años, el volante se ganó un lugar a pulso gracias a su clarividencia con la pelota y una resistencia a la presión que asombra a Europa.

Mainoo, quien le quitó el puesto a Manuel Ugarte en Manchester United, es el futbolista capaz de limpiar la salida, asociarse en corto y darle fluidez a una Inglaterra repleta de atacantes voraces. Su sentido de la ubicación será vital para sostener las transiciones defensivas de los de los Tres Leones.

1711460708927.webp Kendry Páez, figura de Ecuador

5) Kendry Páez (Ecuador)

Es, quizás, la gran bandera del talento sudamericano emergente. El media punta ecuatoriano, de refinada zurda y 19 años, llega consolidado como el cerebro creativo de su selección.

Su desparpajo para pedir la pelota en situaciones calientes, sumado a una gran pegada de media distancia y un cambio de ritmo letal en el último tercio, lo posicionan como una de las atracciones obligatorias de la fase de grupos. Ecuador juega al ritmo que dicta su joven enganche.