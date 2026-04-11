Jorge Bava tras la derrota de Nacional con Deportivo Maldonado: "Cometimos errores que nos costaron caro" y "no supimos mantener la calma"

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , lamentó los "errores" que cometió su equipo en la derrota 4-2 ante Deportivo Maldonado de este sábado, que dejó al tricolor casi sin chances de pelear el Torneo Apertura .

"Es difícil por el resultado , creo que fue un partido en el que tuvimos mucha mejoría en el primer tiempo y cometimos errores que nos costaron caro", expresó el DT en una conferencia de prensa tras el encuentro.

Tres de los cuatro goles de Deportivo Maldonado llegaron por errores defensivos de Tomás Viera , zaguero juvenil que hace varios partidos se metió en el once tricolor.

El defensor propició el empate 2-2 , un minuto después de que Nacional lo diera vuelta, en un despeje que rebotó en Christian Tabó y se metió en el arco. Luego perdió la pelota al borde del área ante Guillermo López para que el extremo pusiera el 3-2 , y después cometió un penal que Maximiliano Noble convirtió para liquidar el partido.

Saldo a favor de Nacional en los clásicos en juveniles: dos triunfos en sub 15 y sub 16, y tres empates vs Peñarol en sub 14, sub 17 y sub 19

Deportivo Maldonado 4-2 Nacional: el tricolor pagó caro los errores defensivos y se alejó del Apertura ante un Depor que sueña

"Se tratarán los temas individuales y los colectivos, como siempre", afirmó Bava al hablar sobre qué hará para corregir los errores, y adelantó que el equipo deberá "trabajar duro" y "recuperarse rápido" para el partido contra Deportes Tolima del próximo martes por Copa Libertadores.

"Tuvimos un buen primer tiempo y a veces remar de atrás es difícil. El equipo lo hizo, lo dio vuelta, y vino ese gol. Después el segundo tiempo, si bien comenzamos bien, todo el enredo nos desenfocó bastante. Tenemos que trabajarlo", agregó.

En la entrevista post partido con la transmisión oficial, Bava reconoció que el segundo gol de Deportivo fue "un balde de agua fría", y afirmó que en la segunda mitad hubo un "nerviosismo generalizado". "No supimos mantener la calma", concluyó.

La elección de un equipo alternativo

Bava probó con ocho cambios en el once para enfrentar a Deportivo. Solo Ignacio Suárez, Tomás Viera y Luciano Boggio se mantuvieron en el equipo, e ingresaron los juveniles Paolo Calione, Pavel Núñez y el debutante Luciano González.

El entrenador sostuvo que la rotación era necesaria por la seguidilla de partidos que tiene Nacional, y remarcó que eligió "el equipo adecuado para hoy".

"La idea fue dosificar esfuerzos porque eran pocas horas de recuperación, más el viaje, a 72 horas del partido. En Chile fue un desgaste muy grande. Tratamos de poner el mejor equipo para hoy", expresó.

Jorge Bava admitió que el Apertura "cada vez está más lejos"

Al técnico albo le preguntaron si con este resultado Nacional se despidió del Torneo Apertura, y reconoció que "cada vez está más lejos, con pocos puntos en disputa".

Sin embargo, enfatizó que "el campeonato es largo" y el objetivo del tricolor "es ser bicampeones". "Hay que hacer los puntos necesarios. Ahora son los del Apertura, hay que hacerlos todos", sentenció.