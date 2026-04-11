Deportivo Maldonado vs Nacional EN VIVO: Jorge Bava confirmó su once para el partido en Maldonado, con varios cambios y un debut

Deportivo Maldonado y Nacional se enfrentarán este sábado a las 19:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Ambos equipos buscan acercarse al puntero Racing: el local está a cuatro puntos, mientras que el tricolor está a siete y sabe que si no gana quedará muy lejos del cervecero y de Peñarol, hoy a seis unidades.
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Nacional está a siete puntos de Racing y a seis de Peñarol, por lo que una derrota lo podría dejar casi sin chances de obtener el primer torneo del año