Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / EN VIVO

Deportivo Maldonado vs Nacional EN VIVO: Jorge Bava confirmó su once para el partido en Maldonado, con varios cambios y un debut

Nacional está a siete puntos de Racing y a seis de Peñarol, por lo que una derrota lo podría dejar casi sin chances de obtener el primer torneo del año

11 de abril 2026 - 17:05hs
Jorge Bava y Bruno Piano

Jorge Bava y Bruno Piano

Foto: EFE
Hernán Menosse de Deportivo Maldonado gana en las alturas en el partido ante Nacional por la Copa de la Liga AUF

Hernán Menosse de Deportivo Maldonado gana en las alturas en el partido ante Nacional por la Copa de la Liga AUF

FOTO: @maldosad

EN VIVO

Deportivo Maldonado y Nacional se enfrentarán este sábado a las 19:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Ambos equipos buscan acercarse al puntero Racing: el local está a cuatro puntos, mientras que el tricolor está a siete y sabe que si no gana quedará muy lejos del cervecero y de Peñarol, hoy a seis unidades.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

Embed

Live Blog Post

Confirmado Deportivo Maldonado

Gabriel di Noia pondrá en cancha a los siguientes jugadores: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Christian Tabó, Maximiliano Noble; Matías Espíndola y Renato César.

En el banco de suplentes estarán: Adriano Freitas, Nicolás Fuica, Sebastián González, Lucas Núñez, Facundo Tealde, Guillermo López, Sebastián Tormo, Adrián Vila, Bruno Centeno y Elías de León.

Live Blog Post

Confirmado Nacional, con varios cambios

Jorge Bava eligió el siguiente once para jugar contra Deportivo Maldonado: Ignacio Suárez; Juan de Dios Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Mauricio Vera, Luciano González, Luciano Boggio; Pável Núñez, Tomás Verón Lupi y Nicolás López.

En el banco de suplentes estarán: Felipe Bianchi, Sebastián Coates, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Agustín dos Santos, Juan Cruz de los Santos, Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2043071874364481858?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Los antecedentes de Nacional en el Burgueño Miguel

Históricamente, Nacional ha logrado buenos resultados en el Domingo Burgueño Miguel (o el Campus) de Maldonado. Según su web de estadística Atilio.uy, el tricolor jugó 27 partidos oficiales en esa cancha, en los que registró 17 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Sin embargo, la estadística reciente no es tan positiva, ya que Nacional ganó solo uno de sus últimos cinco partidos oficiales en el Campus.

Su último encuentro oficial allí se disputó el 20 de mayo de 2024, cuando venció 2-0 a Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura con dos goles de Diego Zabala. Antes de ese partido encadenó cuatro encuentros sin victorias: empató 0-0 ante Deportivo en el Apertura 2023, en el Clausura 2022 cayó con el mismo equipo 2-1 y empató 1-1 ante Fénix, y perdió ante el local 1-0 por el Clausura 2021.

Live Blog Post

Los convocados de Deportivo Maldonado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maldosad/status/2043034076471263463?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Los convocados de Nacional

Jorge Bava contará por primera vez con Maximiliano Silvera, que se desgarró hace casi un mes y se perdió los últimos cinco partidos.

No tendrá a Gonzalo Carneiro, desgarrado ante Coquimbo Unido, ni con Luis Mejía, que sufrió la misma lesión en el partido entre Panamá y Sudáfrica del pasado 27 de marzo. Ambos se suman a Camilo Cándido y Emiliano Ancheta, que también sufrieron distintos desgarros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2042998761044025734?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Final del segundo partido del sábado

Defensor Sporting venció 2-0 a Boston River en el segundo partido de la jornada del sábado. Alexander Machado y Facundo Castro anotaron los goles del violeta. En Boston fue expulsado en el primer tiempo Yair González.

En la mañana Albion venció 1-0 a Montevideo City Torque.

Live Blog Post

Buenas noticias para el tricolor en juveniles

Este sábado se cerró el fin de semana de clásicos entre Nacional y Peñarol en las divisiones juveniles del fútbol uruguayo, que había iniciado ayer con el empate 1-1 en sub-19 y siguió con el triunfo 2-1 del Tricolor en sub-15 y la igualdad 2-2 en sub-14, y se terminó con saldo a favor del Bolso en los partidos restantes.

En la jornada del sábado, temprano por la mañana se jugó el clásico en la categoría sub-17 en Las Acacias y el encuentro terminó igualado sin goles, y de esta manera, tanto Nacional como Peñarol, siguen en media tabla con cinco puntos cada uno.

En el turno de la sub-16, que se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana, Nacional se impuso por 5-2 con dos goles de Facundo Quartiani, Johel Farías, Lautaro Tapiay Thiago Fernández sobre el final del encuentro; descontaron Santino Núñez y Thiago Ramos para el Carbonero.

Live Blog Post

¿Por dónde se puede ver el partido?

El partido entre rojiverdes y tricolores se puede ver a través de todos los cables y por streaming.

Estará en la pantalla de todos los cables del país, y por streaming en AntelTV y Disney+.

Live Blog Post

Comienza el blog de Referí del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional

Las más leídas

Ignacio Ruglio lo consiguió: llevó a Nacional al barro, después de cinco años y medio con el ejercicio de cargar a los árbitros de todas las culpas

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el empate de local de Real Madrid 1-1 ante Girona por LaLiga de España

Deportivo Maldonado vs Nacional: a qué hora juegan este sábado y dónde ver el partido de la fecha 11

Insultos, empujones y pelea en el Sudamericano Sub 17 entre Argentina y Brasil: mirá el video

Temas

Nacional Deportivo Maldonado Torneo Apertura Maldonado

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos