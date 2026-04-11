Deportivo Maldonado vs Nacional EN VIVO: Jorge Bava confirmó su once para el partido en Maldonado, con varios cambios y un debut

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Los antecedentes de Nacional en el Burgueño Miguel

Históricamente, Nacional ha logrado buenos resultados en el Domingo Burgueño Miguel (o el Campus) de Maldonado. Según su web de estadística Atilio.uy, el tricolor jugó 27 partidos oficiales en esa cancha, en los que registró 17 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Sin embargo, la estadística reciente no es tan positiva, ya que Nacional ganó solo uno de sus últimos cinco partidos oficiales en el Campus.

Su último encuentro oficial allí se disputó el 20 de mayo de 2024, cuando venció 2-0 a Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura con dos goles de Diego Zabala. Antes de ese partido encadenó cuatro encuentros sin victorias: empató 0-0 ante Deportivo en el Apertura 2023, en el Clausura 2022 cayó con el mismo equipo 2-1 y empató 1-1 ante Fénix, y perdió ante el local 1-0 por el Clausura 2021.