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La lista de convocados de Nacional para enfrentar a Deportivo Maldonado, sin Gonzalo Carneiro ni Luis Mejía y con el regreso de Maximiliano Silvera

El tricolor tendrá cuatro bajas para el partido de este sábado contra Deportivo Maldonado, todas por desgarros

11 de abril de 2026 15:10 hs
Maximiliano Silvera celebrando su gol ante Wanderers

Maximiliano Silvera celebrando su gol ante Wanderers

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional presentó su lista de convocados para el partido contra Deportivo Maldonado de la fecha 11 del Torneo Apertura, que se disputará este sábado a las 19:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

La principal novedad es la ausencia de Gonzalo Carneiro, que sufrió un "desgarro en el cuádriceps izquierdo" en el partido del miércoles ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, según informó el tricolor en un comunicado.

Tampoco estará presente Luis Mejía, que sufrió un desgarro en el isquiotibial en el amistoso entre Panamá y Sudáfrica del 27 de marzo. Ignacio Suárez y el juvenil Felipe Bianchi serán los arqueros.

Estas bajas se suman a las de Camilo Cándido, que se desgarró en el partido ante Cerro Largo del pasado 24 de marzo, y de Emiliano Ancheta, que sufrió la misma lesión el pasado fin de semana en la derrota 1-0 ante Central Español.

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Por otra parte, el entrenador Jorge Bava contará por primera vez con Maximiliano Silvera, que se desgarró el 17 de marzo y se perdió cinco partidos.

En la delantera también estará Maximiliano Gómez, que se retiró sentido ante Coquimbo pero llegó al partido de este fin de semana.

Otro de los convocados es el juvenil Luciano González, mediocampista que jugó los tres partidos de Nacional en la Copa de la Liga AUF en el verano y que estuvo en el banco de suplentes en un partido oficial por primera vez ante Coquimbo.

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