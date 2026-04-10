Nacional vuelve a Los Céspedes, chequea a los lesionados y viaja a Maldonado con un regreso; mirá los jugadores que están en observación

El plantel de Nacional regresa este viernes a la Ciudad Deportiva Los Céspedes luego del partido del miércoles ante Coquimbo por el debut de la Copa Libertadores en Chile, con empate 1-1, y del día de descanso este jueves.

Los dirigidos por Jorge Bava tendrán una leve sesión de entrenamientos, enfocada en la recuperación de sus jugadores titulares y con más minutos en el estreno copero, ya que vuelven a jugar este sábado por el Torneo Apertura ante Deportivo Maldonado .

La práctica de este viernes está fijada para las 16:00 y luego de los movimientos y de ver cómo están sus jugadores, el entrenador definirá la lista de jugadores que en la tardecita viajarán a Maldonado.

Nacional concentrará en Solanas para el partido que se disputará este sábado a las 19:00 en el Campus .

El dilema del arco de Nacional: la falta de un competidor para Mejía con el antecedente de Rochet, la confianza en Ignacio Suárez y el "no" a Muslera

Alarma en Nacional por el estado de Gonzalo Carneiro, quien puede unirse a la enfermería tricolor, y la fuerte frase de Flavio Perchman sobre la seguidilla de lesiones

Luego, los albos volverán a jugar el martes por la Copa Libertadores ante Deportes Tolima en el Gran Parque Central, por lo que Bava tendrá que decidir si hace rotaciones, además de las obligadas que debe realizar por lesiones.

Ecografía a Carneiro

Este viernes será el día en el que se realizará una ecografía a Gonzalo Carneiro, quien tuvo que ser sustituido en el entretiempo del partido en Chile.

AMDEP3042. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- Francisco Salinas Concha (2-d) de Coquimbo disputa un balón con Gonzalo Carneiro (c) de Nacional este miércoles, en un partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Na Gonzalo Carneiro en el partido de Nacional ante Coquimbo en Chile por la Copa Libertadores Foto: EFE

El atacante conocerá la magnitud de su lesión y el cuerpo técnico podrá saber si podrá contra con él.

Nacional también terminó el miércoles con Maximiliano Gómez muy sentido y con jugadores con grandes esfuerzos como Baltasar Barcia y Lucas Rodríguez, quienes trabajarán en recuperación.

La vuelta de Maxi Silvera

Para este sábado se espera que Maximiliano Silvera, recuperado de su desgarro, esté a la orden de Jorge Bava, con muchas posibilidades de que encabece el ataque en Maldonado.

20260313 Maximiliano Silvera y Camilo Cándido Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (5) Maximiliano Silvera y Camilo Cándido Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, por haber sido suplentes en Chile y jugar pocos minutos, se espera que Nicolás López y Tomás Verón Lupi estén en el ataque, teniendo en cuenta los desgastes realizados por Gómez y Barcia.

Quienes no estarán porque siguen en recuperación de sus desgarros son Camilo Cándido, Luis Mejía y Emiliano Ancheta, que tampoco estarían el martes por Copa Libertadores.