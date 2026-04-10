Nacional vuelve a Los Céspedes, chequea a los lesionados y viaja a Maldonado con un regreso; mirá los jugadores que están en observación
Nacional concentrará en Solanas para el partido que se jugará en el Campus de Maldonado
10 de abril de 2026 10:11 hs
Jugadores de Nacional ante Coquimbo en Chile
Foto: EFE
El plantel de Nacional regresa este viernes a la Ciudad Deportiva Los Céspedes luego del partido del miércoles ante Coquimbo por el debut de la Copa Libertadores en Chile, con empate 1-1, y del día de descanso este jueves.
La práctica de este viernes está fijada para las 16:00 y luego de los movimientos y de ver cómo están sus jugadores, el entrenador definirá la lista de jugadores que en la tardecita viajarán a Maldonado.
Nacional concentrará en Solanas para el partido que se disputará este sábado a las 19:00 en el Campus.
Luego, los albos volverán a jugar el martes por la Copa Libertadores ante Deportes Tolima en el Gran Parque Central, por lo que Bava tendrá que decidir si hace rotaciones, además de las obligadas que debe realizar por lesiones.
Ecografía a Carneiro
Este viernes será el día en el que se realizará una ecografía a Gonzalo Carneiro, quien tuvo que ser sustituido en el entretiempo del partido en Chile.
El atacante conocerá la magnitud de su lesión y el cuerpo técnico podrá saber si podrá contra con él.
Nacional también terminó el miércoles con Maximiliano Gómez muy sentido y con jugadores con grandes esfuerzos como Baltasar Barcia y Lucas Rodríguez, quienes trabajarán en recuperación.
La vuelta de Maxi Silvera
Para este sábado se espera que Maximiliano Silvera, recuperado de su desgarro, esté a la orden de Jorge Bava, con muchas posibilidades de que encabece el ataque en Maldonado.
Además, por haber sido suplentes en Chile y jugar pocos minutos, se espera que Nicolás López y Tomás Verón Lupi estén en el ataque, teniendo en cuenta los desgastes realizados por Gómez y Barcia.
Quienes no estarán porque siguen en recuperación de sus desgarros son Camilo Cándido, Luis Mejía y Emiliano Ancheta, que tampoco estarían el martes por Copa Libertadores.