Así se juega la fecha 11 del Torneo Apertura, con el viaje de Nacional a Maldonado y el partido entre Peñarol y Liverpool el lunes

Este viernes 10 de abril comenzará la fecha 11 del Torneo Apertura, que tendrá el viaje de Nacional para enfrentar a Deportivo Maldonado y el encuentro entre Peñarol y Liverpool el lunes.
Cerro Largo y Cerro abrirán la nueva fecha este viernes a las 20:00 en el Ubilla de Melo.
El sábado 11 de abril habrá tres partidos, entre ellos el de Deportivo Maldonado y Nacional a las 19:00 en el Domingo Burgueño Miguel, y el domingo 12 se disputarán otros tres encuentros, entre ellos el del puntero Racing contra Wanderers en el Parque Viera a las 18:30.
El último partido será el de Peñarol y Liverpool, que se disputará el lunes a las 20:00 en el Campeón del Siglo. La fecha fue elegida porque el carbonero jugó este jueves ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, y volverá a jugar el siguiente jueves contra Platense por el mismo torneo.