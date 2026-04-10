Así se juega la fecha 11 del Torneo Apertura, con el viaje de Nacional a Maldonado y el partido entre Peñarol y Liverpool el lunes

Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF

Este viernes 10 de abril comenzará la fecha 11 del Torneo Apertura, que tendrá el viaje de Nacional para enfrentar a Deportivo Maldonado y el encuentro entre Peñarol y Liverpool el lunes.

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Cerro Largo y Cerro abrirán la nueva fecha este viernes a las 20:00 en el Ubilla de Melo.

El sábado 11 de abril habrá tres partidos, entre ellos el de Deportivo Maldonado y Nacional a las 19:00 en el Domingo Burgueño Miguel, y el domingo 12 se disputarán otros tres encuentros, entre ellos el del puntero Racing contra Wanderers en el Parque Viera a las 18:30.

El último partido será el de Peñarol y Liverpool, que se disputará el lunes a las 20:00 en el Campeón del Siglo. La fecha fue elegida porque el carbonero jugó este jueves ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, y volverá a jugar el siguiente jueves contra Platense por el mismo torneo.