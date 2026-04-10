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Así se juega la fecha 11 del Torneo Apertura, con el viaje de Nacional a Maldonado y el partido entre Peñarol y Liverpool el lunes

Racing, puntero del Torneo Apertura, jugará el domingo por la tarde contra Wanderers en el Parque Viera

10 de abril de 2026 10:18 hs
Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF

Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF

FOTO: @LigaAUF

Este viernes 10 de abril comenzará la fecha 11 del Torneo Apertura, que tendrá el viaje de Nacional para enfrentar a Deportivo Maldonado y el encuentro entre Peñarol y Liverpool el lunes.

Cerro Largo y Cerro abrirán la nueva fecha este viernes a las 20:00 en el Ubilla de Melo.

El sábado 11 de abril habrá tres partidos, entre ellos el de Deportivo Maldonado y Nacional a las 19:00 en el Domingo Burgueño Miguel, y el domingo 12 se disputarán otros tres encuentros, entre ellos el del puntero Racing contra Wanderers en el Parque Viera a las 18:30.

El último partido será el de Peñarol y Liverpool, que se disputará el lunes a las 20:00 en el Campeón del Siglo. La fecha fue elegida porque el carbonero jugó este jueves ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, y volverá a jugar el siguiente jueves contra Platense por el mismo torneo.

El Torneo Apertura entra en su recta final: estos son los cinco partidos que le quedan a Racing, Peñarol, Deportivo Maldonado, Central Español y Nacional

La sanción que recibió el directivo de Nacional, Federico Britos, tras ser denunciado por Javier Burgos por "agresión" en el partido ante Central Español en el Gran Parque Central

Días, horarios, canchas y árbitros de la fecha 11 del Torneo Apertura

FECHA HORA PARTIDO CANCHA ÁRBITRO ASISTENTES CUARTO ÁRBITRO VAR
Viernes 10 de abril 20:00 Cerro Largo vs Cerro Ubilla (Melo) Felipe Vikonis Martín Soppi y Luis Lassaga Federico Modernell Andrés Cunha y Franco Mieres
Sábado 11 de abril 10:00 City Torque vs Albion Charrúa Javier Feres Andrés Nievas y Javier Irazoqui Andrés Martínez Daniel Fedorczuk y Federico Piccardo
Sábado 11 de abril 15:30 Defensor Sporting vs Boston River Franzini Esteban Ostojich Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder Lucas Andrade Antonio García y Yimmy Álvarez
Sábado 11 de abril 19:00 Deportivo Maldonado vs Nacional Burgueño Miguel (Maldonado) Gustavo Tejera Agustín Berisso y Carlos Roca Eduardo Varela Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez
Domingo 12 de abril 10:00 Central Español vs Danubio Palermo Pablo Silveira Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig Leandro Lasso Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk
Domingo 12 de abril 15:30 Juventud vs Progreso Artigas (Las Piedras) Esteban Guerra Pablo Llarena y Federico Piccardo Marcelo García Christian Ferreyra y Santiago Fernández
Domingo 12 de abril 18:30 Wanderers vs Racing Viera Bruno Sacarelo Sebastián Silvera y Juan Álvarez Anahí Fernández Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
Lunes 13 de abril 20:00 Peñarol vs Liverpool Campeón del Siglo Andrés Matonte Horacio Ferreiro y Alberto Píriz Daniel Rodríguez Antonio García y Pablo Llarena

Así está la tabla de posiciones

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