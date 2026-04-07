El Torneo Apertura entra en su recta final: estos son los cinco partidos que le quedan a Racing, Peñarol, Deportivo Maldonado, Central Español y Nacional

El Torneo Apertura ingresa en su etapa de definición. Superadas las diez primeras fechas , solo quedan cinco jornadas para definir quién será el campeón del primer torneo corto del 2026 , con Racing, Peñarol , Deportivo Maldonado, Central Español y Nacional arriba en la tabla.

Superados dos tercios del torneo, Racing es el puntero con 23 puntos , una unidad por encima del escolta Peñarol. Deportivo Maldonado está tercero con 19 puntos , seguido por Central Español con 17 y Nacional con 16.

Varios de estos equipos ya se enfrentaron entre sí, lo que deja pocos cruces directos. La escuelita de Sayago solo se enfrentará a Central en la fecha 15 , mientras que Deportivo Maldonado y Nacional jugarán en la onceava jornada , el próximo fin de semana.

Si se consideran solo los puestos en la tabla, el puntero del Apertura es el que tiene el calendario más complicado : solo jugará contra dos equipos que están fuera del top 8.

El probable equipo de Nacional para su debut en la Copa Libertadores; los cambios de Jorge Bava en un tricolor "combativo" ante Coquimbo Unido

Así están las tablas de posiciones del Torneo Apertura y del Descenso de Primera tras la fecha 10: la sorpresa de Racing, Peñarol no da tregua y Nacional se cayó

Peñarol, en el otro extremo, se enfrentará a cuatro equipos que están en la segunda mitad de la tabla.

Hay tres equipos fuera de la pelea que deberán enfrentar a tres de los contendientes por el Apertura. Se trata de Danubio, Albion y Cerro, que jugarán contra Deportivo, Central y Nacional, y todos en fechas consecutivas.

El calendario de los cinco equipos que pelean por el Torneo Apertura

FECHA RACING (23) PEÑAROL (22) DEPORTIVO MALDONADO (19) CENTRAL ESPAÑOL (17) NACIONAL (16) Fecha 11 Wanderers (Visitante) Liverpool (L) Nacional (L) Danubio (L) Deportivo Maldonado (V) Fecha 12 Defensor Sporting (Local) Juventud (L) Danubio (V) Albion (V) Liverpool (V) Fecha 13 Cerro Largo (V) Wanderers (V) Albion (L) Cerro (L) Danubio (L) Fecha 14 City Torque (L) Defensor Sporting (L) Cerro (V) Boston River (V) Albion (V) Fecha 15 Central Español (V) Cerro Largo (V) Boston River (V) Racing (L) Cerro (L)

La tabla de posiciones del Torneo Apertura