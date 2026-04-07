El probable equipo de Nacional para su debut en la Copa Libertadores; los cambios de Jorge Bava en un tricolor "combativo" ante Coquimbo Unido
Jorge Bava señaló que en Coquimbo habrá un Nacional “combativo” y que asumirá el "protagonismo"
7 de abril de 2026 14:54 hs
Jorge Bava en el viaje de Nacional a Chile
Jorge Bava en el viaje de Nacional a Chile
Nacional entra en la recta final para su debut en la Copa Libertadores 2026, este miércoles a las 19:00 ante Coquimbo Unido de Chile en el país trasandino, y Jorge Bava ultima los detalles para definir el equipo que saldrá a la cancha en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
El DT tricolor tendrá que hacer cambios obligados por bajas y también se espera que haga variantes tácticas para afrontar el encuentro, en su cuarta presentación al frente de los albos, la primera en el plano internacional.
Bava señaló que en Coquimbo habrá un Nacional “combativo”. “Sabiendo que es un campeonato muy exigente, pero asumiendo el protagonismo que tenemos que tener, hacer un fútbol total a como nos plantemos y a como lo asuman los jugadores, sobre todo a como se desarrolle el partido. Tenemos que ser muy inteligentes a cómo se desarrolla el partido, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de actuar”, dijo en rueda de prensa antes del vuelo a Chile.
Además, señaló que intentarán ser “protagonistas” de visitantes. “Más allá del sistema, la idea es la misma, de ser protagonistas con y sin pelota, en un partido que se puede presentar largo o corto, pero hay que ser muy inteligente a jugar este tipo de partidos”.
Nacional tendrá al menos un cambio obligado este miércoles en Coquimbo, debido a la baja por lesión de Emiliano Ancheta en el lateral derecho.
En el arco volverá a estar Ignacio Suárez debido a la lesión de Luis Mejía, de quien este fin de semana se confirmó que sufrió un desgarro.
Misma lesión que Ancheta, quien dejará su puesto a Juan de Dios Pintado, quien ya está recuperado de su lesión y sumó minutos ante Central Español.
En la zaga se perfilan para que jueguen el capitán Sebastián Coates y Agustín Rogel, quienes repiten.
Mientras que en la banda izquierda hay una duda: si comienza el juvenil Federico Bais o si entra Nicolás “Ojito” Rodríguez, jugador de mayor experiencia. En ese puesto no está Camilo Cándido, lesionado.
Además, existe otra posibilidad en la zaga: que el Ojito Rodríguez juegue por derecha y que Tomás viera sea lateral izquierdo.
En el mediocampo hay que ver cuál es la idea de Jorge Bava: si mantiene su propuesta, con Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro, o si hace variantes buscando otro funcionamiento en condición de visitante.
Los tres nombres de ataque que ha utilizado son el argentino Tomás Verón Lupi, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez, aunque podría entrar Juan Cruz De los Santos, con mayor velocidad, por Carneiro, o por Lodeiro si el DT quiere un sistema más 4-4-2, con más velocidad por las bandas con el argentino y el ex River Plate.
El probable equipo de Nacional podría ser con Ignacio Suárez; Juan Pintado, Sebastián Cotes, Agustín Rogel y Nicolás Rodríguez o Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Carneiro o De los Santos, y Maxi Gómez.