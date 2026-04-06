Jorge Bava le bajó el favoritismo a Nacional en su grupo de la Copa Libertadores: "Hay que ser muy cautos con eso", dijo antes de viajar a Chile para el debut

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , habló este lunes ante del viaje a Chile para el debut por la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido el próximo miércoles a las 19:00 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad homónima.

Tras dar la lista de convocados , los tricolores volaron este mediodía y antes de la partida su DT analizó el encuentro y el grupo.

Bava dijo afrontar con entusiasmo el estreno en la Libertadores. “Por supuesto, con muchas ganas, con mucha ilusión de una nueva etapa, con un sueño que tenemos todos , así que afrontándolo de la mejor manera, con mucha responsabilidad y esperando empezar bien este torneo que es vital”, señaló en rueda de prensa.

Consultado por los tres partidos que ha dirigido desde su llegada al tricolor, también dijo que el partido podría tener características similares al del pasado viernes ante Central Español, en el que cayeron 1-0 de locales en el Gran Parque Central.

Con bajas y varios juveniles, Nacional dio el plantel de viajeros para su debut en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido

“Es un equipo que es peligroso en segunda pelota, transiciones. Así que puede ser parecido al último en algunos aspectos. Es un rival de mucha, en su liga, de mucha jerarquía, de mucha importancia”, dijo sobre Coquimbo Unido.

“Va a ser un partido muy estudiado por los dos lados, por ser el primero de la llave. Lo estamos aprontando con mucha responsabilidad, con mucho estudio, como seguramente ellos están haciendo lo mismo”, agregó.

Jorge Bava en Nacional Jorge Bava en Nacional

El DT también fu consultado por los comentarios que se hicieron cuando se conocieron los rivales de los tricolores y se consideró que a Nacional le tocó un grupo “accesible”.

“Estamos en un grupo donde hay, si no me equivoco, tres campeones de la liga anterior, así que eso habla por sí solo”, dijo Bava. “No hay rivales accesibles hoy día para mí”.

“A modo de experiencia que he tenido en Copa Libertadores, en este mismo club, a veces hemos tenido grandes alegrías cuando de repente un rival con mayor nombre, con mayor historia, y decepciones con rivales que de repente no la tenían. Así que hay que ser muy cautos con eso. El mayor de los respetos para todos los rivales, sabiendo que va a ser una serie difícil”, agregó el entrenador tricolor.