Las malas noticias no paran en Nacional: Luis Mejía y Emiliano Ancheta están desgarrados

Nacional vivió un fin de semana para el olvido luego de perder el pasado viernes como local en su cancha del Gran Parque Central 1-0 ante Central Español por la décima fecha del Torneo Apertura, y alejarse mucho de la punta del mismo. En tanto domingo a la tarde se conoció que Luis Mejía y Emiliano Ancheta se encuentran desgarrados.

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"El Apertura se perdió un 85%", admitió este domingo su vicepresidente, Flavio Perchman.

Por otra parte, en dicho compromiso, hubo dos jugadas muy polémicas de supuestos penales pasra los tricolores, en las que el árbitro Javier Burgos no los pitó.

Este domingo se conocieron los videos y los audios del VAR entre el propio Burtos y Leodán González de por qué los jueces decidieron que ninguno de los dos fueran penales.

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Los videos y los audios del VAR de por qué no se le pitaron a Nacional los dos penales que pidió ante Central Español por el Torneo Apertura

Las lesiones de Mejía y de Ancheta

Luis Mejía había viajado a jugar con la selección de Panamá en la doble fecha FIFA de marzo, con Sudáfrica como visitante.

En el primero de los encuentros fue titular y debió dejar la cancha por una lesión con lágrimas en los ojos.

El pasado lunes, Thomas Christiansen, el entrenador de la selección de Panamá, habló sobre la lesión del arquero y descartó que un desgarro.

"Está bastante bien", dijo el DT. “Incluso ayer (el pasado lunes) hizo algún ejercicio, un trabajo aparte Luis, por supuesto sin ningún tipo de carga. Pero se le ve mucho mejor, las sensaciones suyas son mucho mejores, y parece que es menos de lo que se esperaba”, agregó.

“Así que dentro de poco Luis estará 100%”, comentó Christiansen. “Eso son buenas señales”.

Por su parte, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó en su web que el médico Engin Mitre, estuvo ese mismo lunes con el jugador en una clínica de la Ciudad del Cabo donde se le realizó un ultrasonido para confirmar o descartar sospechas de lesión.

Sobre los estudios, el doctor de la delegación panameña mencionó que “los resultados del ultrasonido no arrojaron evidencias de lesión”,

No obstante ello, este domingo a la tarde, Nacional informó que "el jugador Luis Mejía presenta un desgarro en el isquiotibial izquierdo".

A su vez, sobre el lateral derecho Emiliano Ancheta, expresa: "Presenta un desgarro en el cuádriceps izquierdo".

Y añade: "Ambos jugadores han iniciado su proceso de recuperación".

Aquí se puede ver el posteo de Nacional: