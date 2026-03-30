La buena noticia sobre Luis Mejía que dio el entrenador de Panamá este lunes en Sudáfrica; mirá lo que dijo del golero de Nacional

Thomas Christiansen, el entrenador de la selección de Panamá , habló este lunes sobre el estado de Luis Mejía , el golero de Nacional , quien se lesionó el pasado viernes en el amistoso que disputaron ante Sudáfrica de visitante en Durban

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En ese encuentro “Manotas” fue titular pero se sintió en el cierre del primer tiempo, por lo que tuvo que ser sustituido, en una imagen que causó preocupación porque se lo vio con lágrimas en los ojos .

“Es una pena la lesión de Luis porque estuvo bien el tiempo que estuvo jugando, hizo una muy buena parda, buenas jugadas, participó bien con el equipo y es una pena”, dijo el seleccionador panameño tras el partido del viernes.

¡Lágrimas! Luis Mejía no puede continuar en el amistoso por lesión. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/wiIvWcer7j

Este lunes, Christiansen habló en la previa del segundo partido que jugarán ante Sudáfrica este martes, esta vez en Ciudad del Cabo, y dio buenas noticias de Mejía y de Erick Davis, el otro lesionado en el plantel.

La tabla del Torneo Apertura tras el triunfo de Racing ante Peñarol y luego de la victoria de Nacional ante Torque

Se encienden las alarmas en Nacional: Luis Mejía se retiró lesionado en el amistoso entre Panamá y Sudáfrica

“Están bastante bien”, dijo el DT.

“Incluso ayer hizo algún ejercicio, un trabajo aparte Luis, por supuesto sin ningún tipo de carga. Pero se le ve mucho mejor, las sensaciones suyas son mucho mejores, y parece que es menos de lo que se esperaba”, agregó sobre el golero de Nacional.

“Así que dentro de poco Luis estará 100%”, comentó Christiansen. “Eso son buenas señales”.

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Por el momento, ni Panamá ni Nacional emitieron un parte médico sobre el estado del golero.

Por su convocatoria, Mejía se perdió los últimos partidos de los tricolores ante Cerro Largo y Montevideo City Torque, en los que Jorge Bava dirigió sus primeros dos juegos, ambos con victorias, y en lo que en el arco estuvo Ignacio Suárez, de muy buena actuación frente a los ciudadanos el pasado sábado.

El arquero panameño regresará a Uruguay luego del partido ante Sudáfrica de este martes, con el que los canaleros, clasificados al Mundial 2026, cerrarán la Fecha FIFA de marzo.

El próximo partido de Nacional es el viernes ante Central Español en el Gran Parque Central, encuentro previo al debut en la Copa Libertadores la próxima semana, el miércoles 8 de abril ante Coquimbo en Chile.