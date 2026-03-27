Se encienden las alarmas en Nacional: Luis Mejía se retiró lesionado en el amistoso entre Panamá y Sudáfrica

El arquero Luis Mejía salió lesionado en el amistoso entre su selección de Panamá y Sudáfrica , disputado en el país africano, y encendió las alarmas en Nacional .

A los 39 minutos de juego, el golero tricolor pidió el ingreso de la sanidad de la selección debido a una molestia.

Los médicos ingresaron al campo del Estadio Moses Mabhida de Durban para atender al arquero, que se retiró del campo de juego llorando.

Mejía fue sustituido por Orlando Mosquera , en un partido que al momento de la redacción de esta noticia iba 1-1 en 65 minutos.

El otro goleador de Nacional y que se destaca como el fichaje que más resultado ha dado hasta el momento: Tomás Verón Lupi

Jorge Bava habló de la importancia de los alcanzapelotas, que quiso "bajar a tierra a los jugadores" y remarcó que este juego de Nacional lo representa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2037586603124695527?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Lágrimas!



Luis Mejía no puede continuar en el amistoso por lesión.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/wiIvWcer7j — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 27, 2026

El arquero lleva 57 partidos en la selección panameña, pero este era su primer encuentro desde el 11 de junio de 2025, cuando fue titular en la victoria 3-0 contra Nicaragua en la primera fase de las Eliminatorias de la Concacaf.

Su lesión representa una pésima noticia para Nacional, que ya perdió al tercer arquero Federico Bonilla por una rotura de ligamentos cruzados.

El viaje de Mejía con Panamá por la fecha FIFA dejó al tricolor con Ignacio Suárez como única opción con experiencia para los partidos ante Cerro Largo y Montevideo City Torque.

Si se pierde más partidos, Nacional quedará con Suárez como única alternativa con minutos en primera y Felipe Bianchi como único suplente de cara a la doble competencia de Liga AUF Uruguaya y Copa Libertadores.

Ante la lesión de Bonilla, la directiva tricolor buscó la contratación de Óscar Ustari, el argentino exarquero de Liverpool que viene de quedar libre del Inter Miami. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.