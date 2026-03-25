El otro goleador de Nacional y que se destaca como el fichaje que más resultado ha dado hasta el momento: Tomás Verón Lupi

Además de Maximiliano Gómez, un delantero de área, Nacional tiene como goleador del Torneo Apertura a Tomás Verón Lupi , el argentino que llegó en el último período de pases y que por el momento es el fichaje que ha dado resultados de forma más rápida.

El jugador de 25 años oriundo de Quilmes ya suma tres goles en el Apertura, los mismo que el 9 tricolor.

Siempre que marcó en este torneo, Nacional ganó : por la primera fecha en el 2-1 ante Boston River anotó el primero, luego le marcó el 13 de marzo ante Wanderers y el tercero fue este martes ante Cerro Largo en el Gran Parque Central, donde abrió el marcador para la goleada 3-0 con una gran jugada en la que mostró tener mucha tranquilidad y habilidad en el área.

Además, Verón Lupi había marcado su primer gol con la tricolor en el partido por la Copa de la Liga AUF ante Progreso, en el Estadio Centenario, con un gran cabezazo, por lo que en total ya lleva cuatro goles desde su llegada al club.

Los meses y los partidos que llevaba Nacional sin golear por 3-0; mirá cuándo había sido la última vez

Jorge Bava habló de la importancia de los alcanzapelotas, que quiso "bajar a tierra a los jugadores" y remarcó que este juego de Nacional lo representa

El argentino, que en Uruguay se dio a conocer en Racing, llegó a los tricolores cedido a préstamo sin costo y con opción de compra desde Grasshopers de Suiza, club que lo fichó a los de Sayago.

Tomás Verón Lupi y Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Por el momento es el fichaje que más resultado le ha dado a Nacional, por sobre Camilo Cándido y Maxi Silvera en un segundo escalón, y Baltasar Barcia, quien este martes marcó su primer gol con la casaca tricolor.

Lodeiro, Matute Morales y lo que pidió Bava

Tras su gran actuación ante Cerro Largo, Verón Lupi analizó el partido y su actuación.

“Obviamente, contento por el gol, pero más que nada contento por el triunfo del equipo, contento por los chicos que entraron que hicieron goles, creo que Barcia lo necesitaba, porque la verdad que es un gran jugador y eso le va a dar la confianza que él necesita para mostrar todo lo que es. Lo mismo Juan Cruz (De los Santos), que se venía recuperando de una lesión y la verdad que se lo vio bien”, señaló.

20260208 Tomás Verón Lupi Boston River Nacional en la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Foto LigaAUF (4) Tomás Verón Lupi Foto: @LigaAUF

Fue un encuentro “medio cambiante”, señaló. “Lo importante y yo creo que la clave es nosotros estar equilibrados, no pensar ni que la semana pasada éramos los peores ni que ahora somos los mejores, porque no es la realidad. Somos los mismos, tenemos que laburar todos los días y seguir metiéndole”.

Consultado por si Jorge Bava y su cuerpo técnico le habían pedido algo diferente a lo de Jadson Viera, dijo: “No distinto, creo que sí quedó en evidencia un 4-3-3, que fue una formación que quizás no veníamos usando tanto, pero después sí nos pidieron intensidad, mucha energía y hacernos fuertes, y para adelante y creo que cumplimos”.

Verón Lupi consideró que fue su mejor partido y también del equipo en este año. “Habíamos tenido buenos momentos contra Defensor y creo que hoy lo sostuvimos durante mayor cantidad de minutos y eso lo hace estar ahí arriba del partido”.

20260324 Tomás Verón Lupi de Nacional festeja su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura Tomás Verón Lupi de Nacional festeja su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

En una de las preguntas en zona mixta le consultaron cómo era compartir equipo con Nicolás Lodeiro, quien había jugado en Nacional junto a Ángel “Matute” Morales, de quien le dijeron que tenía condiciones parecidas.

“A Matute yo lo conozco. La verdad que soy muy amigo de Juan, su hijo. Y bueno, Nico, la verdad que es un jugador... Nico es crack, con todas las letras. Como persona y como jugador, tremendo. Entonces, él entiende todo, ve los espacios y obviamente te hace todo mucho más fácil. Entonces, creo que el gran mérito es de él, por la calidad que tiene. Y bueno, yo lo trato de acompañar con mi energía y tratando de ayudarlo, pero obviamente que él hace todo más fácil”.

Los hinchas de Nacional extrañarán los quiebres de Matute Los hinchas de Nacional extrañarán los quiebres de Matute

“Tenemos que estar a la altura”

El delantero que suele jugar por la banda derecha fue consultado por los duelos mano a mano, algo en lo que Bava pone mucho énfasis. “Creo que a veces un poco el juego pasa por ahí”, comentó. “Como digo, yo trato a veces de leer si es más para asociarse o más para quizás aislarme en banda y buscar el duelo. Pero sí, él hizo hincapié en eso, en que el fútbol se define mucho en los duelos y tanto ofensiva como defensivamente tenemos que estar fuertes”.

El mapa de calor de Verón Lupi en el comienzo del Apertura en Nacional El mapa de calor de Verón Lupi en el comienzo del Apertura en Nacional

Consultado por el mea culpa que hacían los jugadores tras la salida de Jadson Viera, señaló: “Es el de entender que estamos en un club gigante que demanda mucho, que nosotros tenemos que estar a la altura y que nunca es bueno que se vaya un técnico porque, a ver, quizás las balas recaían en él y nosotros también como plantel tenemos responsabilidad. Creo que entendimos la situación por ese lado, de que viene un cambio, pero también nosotros tenemos que hacernos responsables de que no pudimos engranar con una persona que laburaba muy bien. Entonces, desde ese punto, humildad, trabajo y encarar positivamente cada proceso”.

Verón Lupi también habló de la seguidilla de partidos que se le viene a Nacional por el Apertura y la Copa Libertadores y dijo que hay que afrontarla con calma.

“Con tranquilidad, con mucho laburo, creo que lo más importante es el profesionalismo, sobre todo cuando hay tantos partidos, es importante cada minuto, cada hora. La verdad que estamos entrenando mucho, estamos tratando de meterle mucho a la recuperación, va a ser muy importante todo lo que podamos ver en vídeo, porque obviamente en cancha se puede trabajar menos por la cantidad de partidos, entonces tenemos que estar atentos a eso y nada, encararlo partido a partido, que es la clave”.