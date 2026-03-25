Los meses y los partidos que llevaba Nacional sin golear por 3-0; mirá cuándo había sido la última vez
En el estreno de Jorge Bava los albos tuvieron un rendimiento que hacía mucho tiempo que no se veía y que quedó plasmado en el marcador
25 de marzo de 2026 9:26 hs
Tomás Verón Lupi de Nacional festeja su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura
FOTO: Dante Fernández/FocoUy
Nacional volvió a ganar, gustar y golear este martes por 3-0 ante Cerro Largo en el Gran Parque Central, en el partido por la octava fecha del Torneo Apertura que tuvo el debut de Jorge Bava como nuevo entrenador tricolor tras la salida de Jadson Viera.
En el estreno del exgolero los albos tuvieron un rendimiento que hacía mucho tiempo que no se veía y que quedó plasmado en el marcador.
Los tricolores volvieron a golear y a registrar un 3-0, algo que no lograban desde hace ya varios meses.
El último triunfo 3-0 de Nacional había sido el pasado 7 de setiembre ante Racing, en el Parque, por la sexta fecha del Torneo Clausura.
El DT era Pablo Peirano y los goles fueron anotados por Nicolás López, en dos ocasiones, y Maximiliano Gómez, quien este martes en el estreno de Bava tuvo una gran actuación.
Ese fue el segundo 3-0 consecutivo del equipo de Peirano, que la etapa antes, el 30 de agosto, había goleado con ese resultado a River Plate de visitante en el Saroldi.
Seis meses y 25 partidos después
Nacional volvió a ganar por 3-0 seis meses y medio después de aquella goleada ante Racing por el pasado Clausura.
Desde ese entonces, pasaron 25 partidos, y dos entrenadores, Peirano y Jadson Viera, para que los albos volvieran a golear por esa diferencia, lo que ocurrió en el debut de Bava.
En ese bloque de partidos, solo en dos ocasiones Nacional llegó a marcar tres goles: en el 3-1 ante Liverpool por la octava fecha del Clausura 2025, resultado que se repitió por la etapa 12 ante Miramar Misiones, ambos encuentros en el Gran Parque Central y con Peirano como técnico.
El listado de partidos (datos de Atilio Software):