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Los meses y los partidos que llevaba Nacional sin golear por 3-0; mirá cuándo había sido la última vez

En el estreno de Jorge Bava los albos tuvieron un rendimiento que hacía mucho tiempo que no se veía y que quedó plasmado en el marcador

25 de marzo de 2026 9:26 hs
Tomás Verón Lupi de Nacional festeja su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Tomás Verón Lupi de Nacional festeja su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Nacional volvió a ganar, gustar y golear este martes por 3-0 ante Cerro Largo en el Gran Parque Central, en el partido por la octava fecha del Torneo Apertura que tuvo el debut de Jorge Bava como nuevo entrenador tricolor tras la salida de Jadson Viera.

20260324 Jorge Bava se estrenó como técnico de Nacional en el partido ante Cerro Largo por el Torneo Apertura
Jorge Bava se estrenó como técnico de Nacional en el partido ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Jorge Bava se estrenó como técnico de Nacional en el partido ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

En el estreno del exgolero los albos tuvieron un rendimiento que hacía mucho tiempo que no se veía y que quedó plasmado en el marcador.

Los tricolores volvieron a golear y a registrar un 3-0, algo que no lograban desde hace ya varios meses.

El último triunfo 3-0 de Nacional había sido el pasado 7 de setiembre ante Racing, en el Parque, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los goles del triunfo de la enorme y contundente goleada de Nacional contra Cerro Largo para trepar en la tabla

Jorge Bava habló de la importancia de los alcanzapelotas, que quiso "bajar a tierra a los jugadores" y remarcó que este juego de Nacional lo representa

20250907 Nicolás López Nacional Torneo Clausura 2025, Racing. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Nicolás López

Nicolás López

El DT era Pablo Peirano y los goles fueron anotados por Nicolás López, en dos ocasiones, y Maximiliano Gómez, quien este martes en el estreno de Bava tuvo una gran actuación.

Ese fue el segundo 3-0 consecutivo del equipo de Peirano, que la etapa antes, el 30 de agosto, había goleado con ese resultado a River Plate de visitante en el Saroldi.

Seis meses y 25 partidos después

Nacional volvió a ganar por 3-0 seis meses y medio después de aquella goleada ante Racing por el pasado Clausura.

Desde ese entonces, pasaron 25 partidos, y dos entrenadores, Peirano y Jadson Viera, para que los albos volvieran a golear por esa diferencia, lo que ocurrió en el debut de Bava.

20260324 Maximiliano Gómez y sus compañeros de Nacional celebran la victoria ante la desazón del arquero de Cerro Largo, Pedro González, por el Torneo Apertura
Maximiliano Gómez y sus compañeros de Nacional celebran la victoria ante la desazón del arquero de Cerro Largo, Pedro González, por el Torneo Apertura

Maximiliano Gómez y sus compañeros de Nacional celebran la victoria ante la desazón del arquero de Cerro Largo, Pedro González, por el Torneo Apertura

En ese bloque de partidos, solo en dos ocasiones Nacional llegó a marcar tres goles: en el 3-1 ante Liverpool por la octava fecha del Clausura 2025, resultado que se repitió por la etapa 12 ante Miramar Misiones, ambos encuentros en el Gran Parque Central y con Peirano como técnico.

El listado de partidos (datos de Atilio Software):

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