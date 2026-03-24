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Los goles del triunfo de la enorme y contundente goleada de Nacional contra Cerro Largo para trepar en la tabla

Los dirigidos por Jorge Bava fueron netamente superiores a su rival de principio a fin, imponiendo su ritmo con gran intensidad

24 de marzo de 2026 22:42 hs
Tomás Verón Lupi de Nacional celebra su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

Tomás Verón Lupi de Nacional celebra su gol ante Cerro Largo por el Torneo Apertura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Nacional goleó claramente a Cerro Largo 3-0 este martes a la noche jugando como local en el Gran Parque Central en lo que fue el debut de Jorge Bava como nuevo entrenador de los tricolores por la octava fecha del Torneo Apertura.

El equipo tricolor le hizo precio a su rival, sobre todo, en un primer tiempo en el que fue netamente superior.

Desde lo físico, comenzó a ganar en mitad de cancha hacia adelante y así, asfixió a un rival que no se encontró nunca en la cancha.

Y a los 14 minutos llegó el gol para el 1-0 de Tomás Verón Lupi tras una gran tapada del arquero Pedro González a Maximiliano Gómez.

Nacional 3-0 Cerro Largo: un giro brutal del tricolor que fue otro con mucha intensidad para golear por el Torneo Apertura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el comienzo de la octava fecha y la gran goleada de Nacional

El argentino eludió al golero y definió tranquilamente.

Aquí se puede ver ese gol:

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De esa forma terminó la primera parte, no sin antes que el VAR le anulara un tanto en la hora a Luciano Boggio por mano de Gonzalo Carneiro.

El segundo tiempo siguió siendo un recital tricolor y llegaron dos goles más.

Juan Cruz De los Santos aprovechó un enorme pase-gol de Maximiliano Gómez para el 2-0.

Aquí se puede ver ese gol:

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Luego llegaría otra jugada muy buena por izquierda entre el propio De los Santos y Nicolás Lodeiro, este la cedió a Boggio, quien asistió a Baltasar Barcia, para que fusilara a Pedro González.

Aquí se puede ver ese golazo:

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