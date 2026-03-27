El "crack" ex Nacional que Arturo Vidal quiere recomendar a Giorgio Chiellini para que lo fiche para Juventus
"Me dijeron que cuando vea un crack que les diga”, agregó Arturo Vidal sobre sus excompañeros de la Juve
27 de marzo de 2026 14:23 hs
Arturo Vidal
Foto: @OficialCAP
Arturo Vidal, estrella del fútbol chileno y actualmente en Colo Colo de su país, quiere recomendar a un jugador uruguayo con pasado en Nacional para que lo fiche la Juventus de Italia, club al que el trasandino defendió.
Se trata del zaguero uruguayo Joaquín Sosa, quien hizo formativas en los tricolores y fue campeón uruguayo con los albos en 2020, en las finales ante Rentistas con Martín Ligüera como entrenador.
Tras ese título, el defensa de 24 años luego jugó en Rentistas, Liverpool, Bologna de Italia, Dinamo Zagreb de Croacia, Monteral de Canadá, Reggiana de Italia, Santa Fe de Colombia, hasta llegar este año a Colo Colo.
Y en el equipo chileno es compañero del “Rey” Arturo, quien destacó al uruguayo tras sus buenas actuaciones.