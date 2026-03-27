El "crack" ex Nacional que Arturo Vidal quiere recomendar a Giorgio Chiellini para que lo fiche para Juventus

Arturo Vidal , estrella del fútbol chileno y actualmente en Colo Colo de su país, quiere recomendar a un jugador uruguayo con pasado en Nacional para que lo fiche la Juventus de Italia, club al que el trasandino defendió.

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Se trata del zaguero uruguayo Joaquín Sosa , quien hizo formativas en los tricolores y fue campeón uruguayo con los albos en 2020, en las finales ante Rentistas con Martín Ligüera como entrenador.

Tras ese título, el defensa de 24 años luego jugó en Rentistas, Liverpool, Bologna de Italia, Dinamo Zagreb de Croacia, Monteral de Canadá, Reggiana de Italia, Santa Fe de Colombia, hasta llegar este año a Colo Colo.

Y en el equipo chileno es compañero del “Rey” Arturo, quien destacó al uruguayo tras sus buenas actuaciones.

El otro goleador de Nacional y que se destaca como el fichaje que más resultado ha dado hasta el momento: Tomás Verón Lupi

Los meses y los partidos que llevaba Nacional sin golear por 3-0; mirá cuándo había sido la última vez

stuani.webp Joaquín Sosa hizo su debut en Nacional ante Rentistas y metió una asistencia Camilo dos Santos

En ese sentido, dijo que lo recomendará a la Juventus para que lo fichen.

“Le voy a decir a Chiellini y Marchisio”, dijo Vidal en su stream, mencionando a sus dos excompañeros en el club de Turín.

1710151955590.webp Joaquín Sosa y Lionel Messi

“Están en la gerencia deportiva de la Juventus. Me dijeron que cuando vea un crack que les diga”, agregó Arturo, quien elogió a Sosa de esa forma.