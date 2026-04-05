La selección uruguaya sub 17 juega su segundo partido en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay con la intención de clasificar al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.
¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Paraguay, el anfitrión, por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?
Los celestes juegan su segundo encuentro en el torneo con toda la confianza de poder lograr la su primera victoria y a la larga, la clasificación al Mundial 2026 de Qatar