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¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Paraguay, el anfitrión, por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

Los celestes juegan su segundo encuentro en el torneo con toda la confianza de poder lograr la su primera victoria y a la larga, la clasificación al Mundial 2026 de Qatar

5 de abril de 2026 18:24 hs
Uruguay sub 17

Uruguay sub 17

La selección uruguaya sub 17 juega su segundo partido en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay con la intención de clasificar al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.

Los dirigidos por Ignacio González buscarán su primera victoria luego de que el viernes, Chile le empatara en la hora 1-1.

¿Cuándo juega Uruguay vs Paraguay por el Campeonato Sudamericano sub 17?

Uruguay enfrenta a Paraguay por la fecha 2 del Grupo A del Campeonato Sudamericano sub 17.

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El encuentro entre ambos seleccionados se disputará este domingo 5 de abril en el Estadio Carfem.

¿A qué hora juega hoy Uruguay vs Paraguay por el Campeonato Sudamericano sub 17?

El encuentro se jugará a la hora 20.

El encuentro se verá por DSports y en streaming por DGO.

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