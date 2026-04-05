¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Paraguay, el anfitrión, por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

La selección uruguaya sub 17 juega su segundo partido en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que se disputa en Paraguay con la intención de clasificar al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.

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Podés seguir en vivo el partido de Uruguay en este enlace .

Los dirigidos por Ignacio González buscarán su primera victoria luego de que el viernes, Chile le empatara en la hora 1-1.

Uruguay enfrenta a Paraguay por la fecha 2 del Grupo A del Campeonato Sudamericano sub 17.

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El jugador europeo con el que Peñarol comparó a Luis Angulo tras sus dos golazos para el triunfo ante Progreso por el Torneo Apertura

El encuentro entre ambos seleccionados se disputará este domingo 5 de abril en el Estadio Carfem.

¿A qué hora juega hoy Uruguay vs Paraguay por el Campeonato Sudamericano sub 17?

El encuentro se jugará a la hora 20.

El encuentro se verá por DSports y en streaming por DGO.