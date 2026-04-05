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El jugador europeo con el que Peñarol comparó a Luis Angulo tras sus dos golazos para el triunfo ante Progreso por el Torneo Apertura

El delantero colombiano jugó su mejor encuentro con los aurinegros y fue determinante en el resultado

5 de abril de 2026 10:44 hs
Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso

Luis Angulo celebra uno de sus goles contra Progreso

Foto: Enzo Santos / FocoUy

El colombiano Luis Angulo fue la figura de la cancha por los dos golazos que anotó este sábado para Peñarol en el triunfo 2-0 sobre Progreso por la décima fecha del Torneo Apertura que lo deja a 1 punto del líder Racing.

Angulo anotó dos verdaderos golazos para que Peñarol volviera al triunfo luego de perder en la fecha anterior 2-1 a manos del líder del certamen y jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo.

En el primero, le pegó de primera tras un muy buen centro al segundo palo de Gastón Togni.

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El segundo, fue una definición espectacular y a puro amague, dejó sentado al arquero de Progreso, tras una enorme asistencia de Eric Remedi.

La comparación de Peñarol

Peñarol ganó bien y se posicionó nuevamente segundo, tras el triunfo que había conseguido Racing el mismo sábado en la mañana, 2-1 sobre Juventud de Las Piedras y que, de alguna manera, le ponía más presión a los dirigidos por Diego Aguirre.

Esos tres puntos eran fundamentales, y ahora le sacó 6 unidades de ventaja a su rival eterno, Nacional, y continúan a 1 unidad de los de Sayago.

Luis Angulo anotó los dos golazos y fue la figura de la cancha.

Desde Peñarol en sus redes sociales, lo compararon con Ousmane Dembélé, el delantero de Paris Saint-Germain y la selección francesa, que ganó el premio The Best como mejor jugador del mundo el año pasado, luego de haber ganado previamente el Balón de Oro.

Los carboneros subieron a sus redes la comparación entre Angulo y Dembélé.

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