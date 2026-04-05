El jugador europeo con el que Peñarol comparó a Luis Angulo tras sus dos golazos para el triunfo ante Progreso por el Torneo Apertura

El colombiano Luis Angulo fue la figura de la cancha por los dos golazos que anotó este sábado para Peñarol en el triunfo 2-0 sobre Progreso por la décima fecha del Torneo Apertura que lo deja a 1 punto del líder Racing.

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Los carboneros ganaron con comodidad un encuentro en el que fueron muy superiores y en el que ya habían prácticamente el compromiso en el primer tiempo.

Angulo anotó dos verdaderos golazos para que Peñarol volviera al triunfo luego de perder en la fecha anterior 2-1 a manos del líder del certamen y jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo.

En el primero, le pegó de primera tras un muy buen centro al segundo palo de Gastón Togni.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la victoria de Peñarol ante Progreso: el carbonero sigue cerca del puntero Racing

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El segundo, fue una definición espectacular y a puro amague, dejó sentado al arquero de Progreso, tras una enorme asistencia de Eric Remedi.

La comparación de Peñarol

Peñarol ganó bien y se posicionó nuevamente segundo, tras el triunfo que había conseguido Racing el mismo sábado en la mañana, 2-1 sobre Juventud de Las Piedras y que, de alguna manera, le ponía más presión a los dirigidos por Diego Aguirre.

Esos tres puntos eran fundamentales, y ahora le sacó 6 unidades de ventaja a su rival eterno, Nacional, y continúan a 1 unidad de los de Sayago.

Luis Angulo anotó los dos golazos y fue la figura de la cancha.

Desde Peñarol en sus redes sociales, lo compararon con Ousmane Dembélé, el delantero de Paris Saint-Germain y la selección francesa, que ganó el premio The Best como mejor jugador del mundo el año pasado, luego de haber ganado previamente el Balón de Oro.

Los carboneros subieron a sus redes la comparación entre Angulo y Dembélé.