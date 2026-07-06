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Hombre que asesinó a su pareja en Durazno será internado en un centro de salud mental hasta que se realice una junta médica

El femicidio fue cometido frente a tres niñas que estaban bajo el cuidado de la mujer, así como el hijo de 13 años de la víctima

6 de julio de 2026 20:48 hs
Policía, imagen ilustrativa.&nbsp;

Policía, imagen ilustrativa. 

Foto: Leonardo Carreño

La Justicia imputó a la pareja de la mujer de 42 años asesinada en Durazno el fin de semana pasado frente a tres niñas de 8, 11 y 12 años que estaban bajo su cuidado, así como su hijo de 13 años.

El hombre de 41 años había sido detenido horas después del crimen —cometido con un arma blanca— y fue imputado este lunes por homicidido especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio, informó la Fiscalía General de la Nación.

Como en la audiencia de imputación su defensa solicitó que se le hiciera una junta médica, la Justicia resolvió que, mientras tanto, sea internado en un centro de salud mental. La medida cautelar regirá por 120 días o hasta tener el resultado de dicha junta.

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El crimen ocurrió en la madrugada del sábado en Ciudad del Carmen, en Florida, en la casa de la víctima. No existían denuncias previas de violencia doméstica entre la pareja.

Tras el asesinato, la familia de la mujer pidió justicia y aseguró que no habían advertido ninguna señal de violencia previa. "Pedimos que haya justicia por mi hermana y que él no quede libre. Que pague por lo que hizo. Dejó a dos hijos sin su madre", expresó la hermana de la mujer asesinada.

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