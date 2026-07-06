Hombre que asesinó a su pareja en Durazno será internado en un centro de salud mental hasta que se realice una junta médica

La Justicia imputó a la pareja de la mujer de 42 años asesinada en Durazno el fin de semana pasado frente a tres niñas de 8, 11 y 12 años que estaban bajo su cuidado, así como su hijo de 13 años.

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El hombre de 41 años había sido detenido horas después del crimen —cometido con un arma blanca— y fue imputado este lunes por homicidido especialmente agravado por haberse cometido frente a menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio, informó la Fiscalía General de la Nación.

Como en la audiencia de imputación su defensa solicitó que se le hiciera una junta médica, la Justicia resolvió que, mientras tanto, sea internado en un centro de salud mental. La medida cautelar regirá por 120 días o hasta tener el resultado de dicha junta.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado en Ciudad del Carmen, en Florida, en la casa de la víctima. No existían denuncias previas de violencia doméstica entre la pareja.