"Que pague por lo que hizo": familiares de la mujer asesinada por su pareja en Durazno reclaman justicia

Este fin de semana, una mujer de 42 años llamada Mariela del Rosario Godán Melo fue asesinada por su expareja, un hombre de 41 años , con un arma blanca en el municipio de Ciudad del Carmen, departamento de Durazno . Tras la captura de este último, la familia de la víctima habló con los medios y pidió justicia .

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El hecho ocurrió en el domicilio de la víctima en momentos en que se encontraba cuidando a tres niñas de 8, 11 y 12 años; además, estaba en el lugar su hijo de 13 años , informó El Observador horas atrás.

Al tomar conocimiento del hecho, las autoridades se dirigieron al lugar y encontraron el arma blanca en la casa . Antes de este caso, no se habían registrado denuncias por casos de violencia doméstica entre la pareja.

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Tras ubicar el arma homicida, los efectivos lograron detener a aproximadamente 6 kilómetros del lugar al presunto autor .

La detención del hombre fue registrada en video por un dron perteneciente a las autoridades.

Ministerio del Interior

El caso está en manos de la Fiscalía departamental de 2.º turno, que investiga las circunstancias detrás del hecho.

Luego del incidente, familiares de la fallecida hablaron con Telenoche (Canal 4), la recordaron como una mujer alegre y revelaron que Mariela y el atacante, John Ariel Rodríguez Ramos, habían sido pareja por 21 años.

Además, señalaron que no estaban casados y que compartían dos hijos, uno de 17 y otro de 13 años, quien presenció el asesinato.

En conversación con el consignado medio, la hermana de Mariela pidió "justicia" y dijo que la familia no había advertido ninguna señal de violencia en la pareja.

"Pedimos que haya justicia por mi hermana y que él no quede libre. Que pague por lo que hizo. Dejó a dos hijos sin su madre", expresó Mónica.