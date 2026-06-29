Una mujer de 66 años fue asesinada en La Aguada: presentaba varias heridas en la cabeza

La Policía investiga el homicidio de una mujer de 66 años en el barrio La Aguada , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

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El cuerpo fue hallado durante la mañana de este lunes en la casa ubicada en la intersección de Emilia Pardo Bazán y Hocquart , según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Al momento de ser localizada por las autoridades, la víctima presentaba varias lesiones en la cabeza provocadas por diversos golpes .

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Por el momento, las autoridades no determinaron el móvil del crimen . No obstante, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el homicida haya intentado cometer un robo, señaló el consignado medio en base a investigadores consultados.

En la vivienda donde ocurrió el crimen vivía la mujer junto a su pareja, un hombre de 65 años.

La Policía analiza registros de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para reconstruir los movimientos registrados en las horas previas al crimen.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios, que trabaja junto a la Fiscalía para aclarar las razones detras del homicidio.