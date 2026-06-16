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Una mujer de 61 años conducía por Avenida Italia, cruzó el cantero e impactó contra un camión: terminó atrapada en el vehículo

Debido a la magnitud del impacto, efectivos de Bomberos debieron intervenir para rescatar a una mujer de 61 años que había quedado atrapada en el vehículo

16 de junio de 2026 13:19 hs
Accidente en Avenida Italia

Accidente en Avenida Italia

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

Una mujer de 61 años resultó lesionada tras protagonizar un accidente de tránsito este martes en la mañana cerca del Parque Rivera, en Montevideo.

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), el siniestro ocurrió más precisamente en Avenida Italia, a la altura de Alberto Zum Felde.

La mujer se encontraba circulando con normalidad por Avenida Italia en dirección al este cuando, por razones por establecer, cruzó el cantero y terminó impactando contra un camión de transporte de vehículos que circulaba por la senda contraria.

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Como consecuencia del choque, el automóvil sufrió importantes daños en el sector del conductor.

Debido a la magnitud del impacto, efectivos de Bomberos debieron intervenir para rescatar a la mujer que había quedado atrapada en el vehículo.

Posteriormente, la conductora fue trasladada a un centro asistencial donde se encuentra ingresada, pero fuera de peligro.

El camión involucrado en el accidente transportaba una camioneta cero kilómetro. Tras la colisión, el vehículo de carga sufrió daños en la puerta del conductor.

Además, la camioneta que era trasladada quedó parcialmente suspendida, con riesgo de caer desde la plataforma de transporte.

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