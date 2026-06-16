Accidente fatal en Maldonado: un muerto y siete heridos tras choque múltiple, despiste y vuelco en Ruta 60

Una persona murió y otras siete resultaron lesionadas este lunes por la noche tras un accidente de tránsito múltiple ocurrido en la Ruta 60, a la altura del kilómetro 21, en el departamento de Maldonado. informó la Dirección Nacional de Policía Caminera .

Según la información primaria, el accidente ocurrió sobre las 18:30 e involucró a tres vehículos —una camioneta y dos autos— que circulaban en el mismo sentido , de sur a norte.

Por causas que aún son materia de investigación, los vehículos chocaron entre sí y posteriormente despistaron hacia la faja natural ubicada al este de la ruta. Dos de los vehículos quedaron sobre sus ruedas, mientras que el tercero terminó volcado.

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Como consecuencia del impacto, un hombre de 49 años que viajaba como acompañante en la camioneta falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas. Además, otras siete personas resultaron heridas .

La camioneta era conducida por un hombre de 55 años, quien sufrió un politraumatismo y fue trasladado al Sanatorio Mautone. Debido a su estado de salud, la espirometría quedó pendiente.

Entre los acompañantes del vehículo, un hombre de 32 años presentó un politraumatismo moderado con una herida cortante y fue derivado al Sanatorio Cantegril. Otros dos ocupantes, de 44 y 31 años, también sufrieron politraumatismos moderados y fueron trasladados a centros asistenciales. Un joven de 23 años recibió atención médica por un politraumatismo y fue dado de alta en el lugar, mientras que dos hombres de 32 y 37 años resultaron ilesos.

En uno de los automóviles involucrados viajaba un conductor de 49 años, quien sufrió un politraumatismo moderado y fue trasladado al Sanatorio Mautone. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado cero. Su acompañante, una mujer de 55 años, no sufrió lesiones.

El tercer vehículo era conducido por una mujer de 55 años que, en principio, no presentó heridas. La espirometría también dio resultado cero.

Debido a los trabajos de relevamiento realizados por Policía Científica, la Ruta 60 permaneció totalmente cortada en ambos sentidos entre las 20:30 y las 23:00. Las circunstancias que derivaron en la colisión son investigadas por las autoridades.