Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / FATAL

Accidente fatal en Maldonado: un muerto y siete heridos tras choque múltiple, despiste y vuelco en Ruta 60

El accidente ocurrió sobre las 18:30 e involucró a tres vehículos, según el reporte de Policía Caminera

16 de junio de 2026 7:52 hs
fatalmaldonado1606

Una persona murió y otras siete resultaron lesionadas este lunes por la noche tras un accidente de tránsito múltiple ocurrido en la Ruta 60, a la altura del kilómetro 21, en el departamento de Maldonado. informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Según la información primaria, el accidente ocurrió sobre las 18:30 e involucró a tres vehículos —una camioneta y dos autos— que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte.

Por causas que aún son materia de investigación, los vehículos chocaron entre sí y posteriormente despistaron hacia la faja natural ubicada al este de la ruta. Dos de los vehículos quedaron sobre sus ruedas, mientras que el tercero terminó volcado.

Más noticias

Accidente fatal en Artigas: murió una mujer argentina de 36 años tras el vuelco de una camioneta en Ruta 3

Murió el influencer argentino Gaspi en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro: quién era el reconocido youtuber

Como consecuencia del impacto, un hombre de 49 años que viajaba como acompañante en la camioneta falleció en el lugar debido a las lesiones sufridas. Además, otras siete personas resultaron heridas.

La camioneta era conducida por un hombre de 55 años, quien sufrió un politraumatismo y fue trasladado al Sanatorio Mautone. Debido a su estado de salud, la espirometría quedó pendiente.

Entre los acompañantes del vehículo, un hombre de 32 años presentó un politraumatismo moderado con una herida cortante y fue derivado al Sanatorio Cantegril. Otros dos ocupantes, de 44 y 31 años, también sufrieron politraumatismos moderados y fueron trasladados a centros asistenciales. Un joven de 23 años recibió atención médica por un politraumatismo y fue dado de alta en el lugar, mientras que dos hombres de 32 y 37 años resultaron ilesos.

En uno de los automóviles involucrados viajaba un conductor de 49 años, quien sufrió un politraumatismo moderado y fue trasladado al Sanatorio Mautone. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado cero. Su acompañante, una mujer de 55 años, no sufrió lesiones.

El tercer vehículo era conducido por una mujer de 55 años que, en principio, no presentó heridas. La espirometría también dio resultado cero.

Debido a los trabajos de relevamiento realizados por Policía Científica, la Ruta 60 permaneció totalmente cortada en ambos sentidos entre las 20:30 y las 23:00. Las circunstancias que derivaron en la colisión son investigadas por las autoridades.

Las más leídas

Pagos BPS de julio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

"Fue terrible, horrible": Soledad Sejas contó como vivió su mano a mano viral con Marcelo Bielsa

Uruguay 1-1 Arabia Saudita: tras regalar un tiempo, la celeste reaccionó en el complemento, mejoró y rescató un empate en su debut por el Mundial 2026

"No es solo levantar la llave": qué dicen los controladores aéreos sobre la posible activación del ILS III B en Carrasco

Temas

accidente Maldonado Caminera

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos