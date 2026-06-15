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Accidente fatal en Artigas: murió una mujer argentina de 36 años tras el vuelco de una camioneta en Ruta 3

Otros cuatro ocupantes del vehículo, entre ellos dos niñas, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital de Bella Unión

15 de junio de 2026 7:17 hs
caminera1506

Una mujer argentina de 36 años murió este domingo tras el despiste y vuelco de una camioneta ocurrido en el kilómetro 590 de la Ruta 3, a la altura de Colonia Palma, en el departamento de Artigas.

Según la información policial primaria, el vehículo circulaba de norte a sur con cinco ocupantes a bordo: dos hombres adultos, una mujer y dos menores de edad. Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta cruzó de senda y terminó volcada sobre la faja natural del lado este de la ruta, quedando en posición invertida.

La mujer, que viajaba como acompañante, falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas en el accidente.

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La camioneta, con matrícula argentina, era conducida por un hombre de 42 años, que resultó ileso y cuya prueba de espirometría arrojó resultado cero.

Los otros tres ocupantes —un hombre de 40 años y dos niñas de 6 y 11 años— fueron trasladados por particulares al Hospital de Bella Unión. De acuerdo con la información preliminar, las lesiones sufridas no revisten gravedad.

Todos los involucrados en el siniestro son ciudadanos argentinos.

Personal policial trabajó en la escena para establecer las circunstancias que provocaron el accidente.

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