Accidente fatal en Artigas: murió una mujer argentina de 36 años tras el vuelco de una camioneta en Ruta 3

Una mujer argentina de 36 años murió este domingo tras el despiste y vuelco de una camioneta ocurrido en el kilómetro 590 de la Ruta 3 , a la altura de Colonia Palma, en el departamento de Artigas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Según la información policial primaria, el vehículo circulaba de norte a sur con cinco ocupantes a bordo: dos hombres adultos, una mujer y dos menores de edad. Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta cruzó de senda y terminó volcada sobre la faja natural del lado este de la ruta , quedando en posición invertida.

La mujer, que viajaba como acompañante, falleció en el lugar a raíz de las lesiones sufridas en el accidente.

Conmemoración especial en Bella Unión: plantaron 20 ibirapitás por el Día Mundial del Medio Ambiente

Desarticularon una organización narco que operaba en Artigas y utilizaba menores para vender drogas

La camioneta, con matrícula argentina, era conducida por un hombre de 42 años , que resultó ileso y cuya prueba de espirometría arrojó resultado cero .

Los otros tres ocupantes —un hombre de 40 años y dos niñas de 6 y 11 años— fueron trasladados por particulares al Hospital de Bella Unión. De acuerdo con la información preliminar, las lesiones sufridas no revisten gravedad.

Todos los involucrados en el siniestro son ciudadanos argentinos.

Personal policial trabajó en la escena para establecer las circunstancias que provocaron el accidente.