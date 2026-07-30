El gobierno reforzó su plan de vivienda con acuerdos en Salto y nuevas entregas en Paysandú

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MVOT ) desarrolló una gira por el litoral del país, durante la que firmó convenios con la Intendencia de Salto para fortalecer las políticas de vivienda y ordenamiento territorial e inauguró 139 viviendas en Paysandú , además de recorrer obras de regularización de otras 23.

La ministra Tamara Paseyro , junto al intendente Carlos Albisu , encabezó la firma de los acuerdos, que establecen una hoja de ruta para atender las principales necesidades habitacionales de Salto mediante acciones coordinadas entre el gobierno nacional y el departamental.

Durante la jornada, las autoridades también recorrieron el complejo de realojo de La Amarilla , donde avanzan las obras de más de 90 viviendas , visitaron las zonas afectadas por el reciente temporal y participaron de la firma de los consentimientos para los realojos de la acera este de Puente Blanco. Posteriormente, recorrieron viviendas afectadas en los barrios La Chacrita, Caballero y Los Pinos .

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Los convenios fueron suscritos entre la Intendencia de Salto y las direcciones nacionales de Integración Social y Urbana (Dinisu) y de Ordenamiento Territorial (Dinot) , con el objetivo de fortalecer las herramientas de planificación y las políticas dirigidas a la población más vulnerable.

Paseyro explicó que las acciones del ministerio se definen a partir de un análisis de la realidad de cada departamento.

"Nos paramos en Salto, analizamos la situación del departamento, la precariedad habitacional y las necesidades de Salto, y junto al intendente y su equipo definimos esa hoja de ruta para actuar, tanto en lo que tiene que ver con asentamientos como con la precariedad habitacional. Además, en poco tiempo estaremos firmando otro convenio con la Dirección Nacional de Vivienda con nuevas acciones para el departamento", afirmó.

La ministra destacó además que el trabajo conjunto comenzó desde el inicio del actual período de gobierno.

"Desde el día uno venimos trabajando junto a la Intendencia, poniendo a la gente en el centro. Esa hoja de ruta que elaboramos al inicio hoy se materializa en estos dos convenios", sostuvo.

Según explicó, el convenio con Dinisu permitirá profundizar las acciones destinadas a reducir la precariedad habitacional y mejorar el hábitat, mientras que el acuerdo con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial fortalecerá la capacidad de gestión de la Intendencia para planificar el desarrollo del departamento.

"Cuando hablamos de vivienda no hablamos solamente de una casa. También hablamos de dónde se ubica, de que cuente con servicios e infraestructura y de que contribuya a construir ciudad y ciudadanía. Ese es el sentido de este convenio", indicó.

El plan habitacional y la inversión prevista

Paseyro recordó que el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat prevé alcanzar 63.000 soluciones habitacionales durante el actual período de gobierno, incluyendo construcción de viviendas, programas de mejoramiento habitacional, alquiler social, cooperativas, intervenciones en barrios y acciones dirigidas a la población más vulnerable.

Asimismo, señaló que la distribución de recursos se define a partir del trabajo conjunto con cada intendencia y destacó que el presupuesto quinquenal duplicó los fondos destinados a atender a la población más vulnerable, con una inversión cercana a 700 millones de dólares.

Albisu destacó el trabajo conjunto

Por su parte, el intendente Carlos Albisu valoró la coordinación entre ambas administraciones.

"Desde el primer momento venimos conversando y trabajando en distintos programas y proyectos, buscando ese bien común que es la gente. Creo que ese es el camino y tenemos que seguir recorriéndolo juntos", señaló.

El jefe comunal también agradeció el apoyo brindado por el ministerio durante el reciente temporal que afectó al departamento.

"Quiero reconocer el trabajo de la ministra, de los directores y de los funcionarios del ministerio, que llegaron el sábado y permanecieron toda la semana recorriendo la ciudad y la zona rural, trabajando junto a los equipos técnicos de la Intendencia para atender las distintas situaciones", afirmó.

Albisu sostuvo que Salto mantiene importantes desafíos en materia habitacional y remarcó que la coordinación entre el gobierno nacional y el departamental será clave para avanzar en nuevas soluciones.

"Tenemos un sector importante de la población que hoy no vive en las condiciones que debería. Con las viviendas que se van a inaugurar próximamente, los proyectos que están en marcha y el trabajo conjunto que venimos realizando, creemos que ese es el camino para seguir mejorando la calidad de vida de la gente", concluyó.

MVOT también entregó 139 viviendas en Paysandú

Tras la actividad en Salto, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se trasladaron a Paysandú, donde inauguraron 139 viviendas y recorrieron las obras de regularización de otras 23, en intervenciones que demandaron una inversión de US$ 13 millones.

La ministra Tamara Paseyro, junto al intendente Nicolás Olivera, encabezó la entrega de 78 viviendas del conjunto habitacional Bajo Curupí, destinadas a familias relocalizadas del barrio. Posteriormente recorrieron las obras de mejora de 23 viviendas en San Martín y Ferraris, y finalizaron la jornada con la inauguración de 61 viviendas del barrio Parkway III.

Paseyro destacó que las políticas habitacionales "no es solamente un cambio de vida para la gente, que es lo más importante. No es solo construir ciudad, sino también construir comunidad, y por eso el ministerio acompaña estos procesos con equipos técnicos en todo el país".

La ministra recordó que la intervención en asentamientos y el mejoramiento de barrios constituye una de las prioridades del Gobierno.

"Firmamos convenios con todas las intendencias del país y definimos una hoja de ruta para trabajar sobre los asentamientos y el mejoramiento de barrios, que es una prioridad del gobierno", afirmó.

También sostuvo que el acceso a la vivienda requiere distintas herramientas para responder a las diferentes realidades.

"Cuando hablamos de soluciones habitacionales hablamos de una batería de herramientas que incluye mejoramiento de barrios, alquileres, préstamos sociales, construcción y cooperativas. Hay distintas respuestas para distintas realidades", expresó.

Paseyro remarcó además que "cada vez que entregamos una vivienda nos acercamos más a la restitución de un derecho. Este no es un favor; es un derecho que tienen cada uno y cada una de ustedes".

La ministra agregó que las obras inauguradas son el resultado de políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

"Este es un proyecto que se planificó antes y que se ejecutó en este período de gobierno. Eso demuestra la importancia de las políticas de Estado y de dar continuidad a las acciones que mejoran la vida de las personas", señaló.

Asimismo, destacó que el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat duplicó los recursos destinados a la población más vulnerable con el objetivo de "poner a las personas y a las infancias en el centro de las políticas públicas".

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sostuvo que la entrega marca el cierre de un proceso esperado por muchas familias y expresó su expectativa de avanzar en nuevos proyectos.

"Con la misma contundencia con la que hoy cerramos un ciclo, confiamos en abrir otro a corto plazo para que otras familias también puedan lograr su vivienda", afirmó.

Olivera también destacó la perseverancia de los vecinos que aguardaron durante años por una solución habitacional.

"En algún momento muchos pensaron que de ahí no los iban a sacar nunca, pero el día llegó. La persistencia, la perseverancia y la paciencia dieron sus frutos", señaló.

Finalmente, reconoció el trabajo de los equipos técnicos de la Intendencia y del MVOT.

"No todo se resuelve con plata. A veces hay que ponerle cara y corazón a los procesos. Hoy esos equipos también son parte de esta alegría y merecen el reconocimiento de todos", concluyó.