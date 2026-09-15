Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Nicolás Acevedo alcanzó un récord con Bahia, recibió un gran homenaje en el Estadio Fonte Nova y se emocionó: mirá el video

Se trata de uno de los jugadores uruguayos más destacados en Brasil en el último año

15 de septiembre de 2026 13:28 hs

El volante uruguayo Nicolás Acevedo recibió un emotivo reconocimiento de la hinchada de Bahia durante la victoria por 2-1 ante Remo este lunes por el Brasileirao. En el sector Este del Estadio Arena Fonte Nova se desplegó una enorme bandera con su rostro para celebrar su histórica marca: con 155 partidos, se convirtió en el futbolista extranjero con más presencias en la historia del club, superando los 152 encuentros del argentino José Sanfilippo en los años de 1960.

El tricolor del norte de Brasil destacó el hito en sus redes sociales, mientras que Acevedo compartió su emoción y agradecimiento a la hinchada: "¡Siento orgullo de quedar en la historia de este club gigante! No tengo palabras para agradecer tanto cariño, muchas gracias a la nación tricolor".

Cada vez más afianzado en el mediocampo de Bahia y en el Brasileirao

Contratado a finales de 2022 a préstamo desde New York City, Nicolás Acevedo debutó en 2023 y se afianzó en el plantel hasta ser comprado de forma definitiva, firmando un contrato hasta diciembre de 2031.

Con el equipo de la ciudad de Salvador de Bahia ya conquistó tres Campeonatos Baianos (2023, 2025 y 2026) y la Copa del Nordeste 2025, transformándose en una de las grandes figuras y referentes del club.

Elche vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

Gonzalo Gelini se lesionó y suma una nueva baja en Peñarol en un momento clave para los de Diego Aguirre

La jornada festiva concluyó de la mejor manera dentro de la cancha: con goles de Jean Lucas y Luciano Juba, Bahia se impuso ante Remo y se ubicó en la cuarta posición del Brasileirao con 46 puntos.

Las más leídas

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el final de la sexta fecha

Escándalo en el fútbol: un arquero se dejó hacer tres goles luego de recibir amenazas de muerte contra su familia

Cerro decidió que jugará ante Peñarol el sábado en el Estadio Luis Tróccoli y con sus hinchas por el Torneo Clausura

Uruguay en los Juegos Odesur 2026 EN VIVO: tres botes se metieron en las finales y el remo celeste va fuerte por medallas

Temas

EC Bahía homenaje Brasileirao Brasil

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos