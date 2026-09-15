Nicolás Acevedo alcanzó un récord con Bahia, recibió un gran homenaje en el Estadio Fonte Nova y se emocionó: mirá el video

El volante uruguayo Nicolás Acevedo recibió un emotivo reconocimiento de la hinchada de Bahia durante la victoria por 2-1 ante Remo este lunes por el Brasileirao. En el sector Este del Estadio Arena Fonte Nova se desplegó una enorme bandera con su rostro para celebrar su histórica marca: con 155 partidos, se convirtió en el futbolista extranjero con más presencias en la historia del club, superando los 152 encuentros del argentino José Sanfilippo en los años de 1960.

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El tricolor del norte de Brasil destacó el hito en sus redes sociales, mientras que Acevedo compartió su emoción y agradecimiento a la hinchada: "¡Siento orgullo de quedar en la historia de este club gigante! No tengo palabras para agradecer tanto cariño, muchas gracias a la nación tricolor".

Cada vez más afianzado en el mediocampo de Bahia y en el Brasileirao Contratado a finales de 2022 a préstamo desde New York City, Nicolás Acevedo debutó en 2023 y se afianzó en el plantel hasta ser comprado de forma definitiva, firmando un contrato hasta diciembre de 2031.

Con el equipo de la ciudad de Salvador de Bahia ya conquistó tres Campeonatos Baianos (2023, 2025 y 2026) y la Copa del Nordeste 2025, transformándose en una de las grandes figuras y referentes del club.