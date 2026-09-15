El blooper de un arquero argentino que permitió que Instituto de Córdoba quedara líder; mirá el video

En el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Instituto de Córdoba derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en Alta Córdoba, en un partido repleto de momentos insólitos en las áreas. Aunque el triunfo le permitió a los cordobeses subir a lo más alto de la tabla de su zona, uno de los pasajes más comentados del encuentro tuvo como protagonista a Lucas Bruera , arquero del conjunto visitante.

Iban a apenas 4 minutos de la segunda parte y de un rechazo en el área visitante Ceratto, el lateral goleador de Instituto, se tuvo fe y remató . El disparo no parecía ser de riesgo, de hecho Bruera pecó de suficiencia al querer detenerla sobre la línea. Le picó y entró.

Todos en Alta Córdoba gritaron el gol, Luis Lobo Medina lo chequeó en el VAR y lo convalidó . De los que no se ve muchas veces.

Ese tanto le hizo las cosas más sencillas a Instituto de Córdoba, y aumentó a los 23 minutos por Lionel Mosevich , uno de los puntos altos del equipo.

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Apenas un par de minutos después del segundo gol de Instituto, llegó el descuento de Estudiantes de Río Cuarto.

La peleó Mauro Valente en el área, la pelota quedó picando y del último remate vino un desvió en el arquero Marcos Ledesma, para introducirse entre las piernas de Jonathan Galván. Gol en contra para la visita, más allá del reclamo por un fuera de juego que no fue.

A pesar de ese descuento que le dio incertidumbre al tramo final del partido, el conjunto cordobés supo sostener la ventaja de 2-1 hasta el pitazo final.

Con los tres puntos en el bolsillo, el equipo dirigido por Diego Flores trepó a la cima del Grupo A con 19 unidades, mientras que su rival continúa comprometido en la tabla de la Zona B.