Arrancó la construcción de la primera biorrefinería de Latinoamérica: creará más de 1.000 puestos de trabajo

Argentina avanza con la construcción de una nueva biorrefinería en la provincia de Santa Fe que demandará una inversión de US$400 millones y generará alrededor de 1000 puestos de trabajo durante las distintas etapas de la obra. El proyecto se desarrolla en San Lorenzo , sobre el río Paraná, y apunta a producir combustibles renovables destinados principalmente al mercado internacional.

La iniciativa, denominada Santa Fe Bio , es impulsada por YPF y Essential Energy y contempla la reconversión de la antigua Refinería San Lorenzo, una instalación que permanecía inactiva desde 2018. El complejo estará orientado a la elaboración de combustible sostenible para aviación (SAF) y diésel renovable (HVO) a partir de aceites vegetales, residuos y grasas animales.

El emprendimiento también tiene un componente de interés regional por su ubicación sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay , una vía utilizada para el transporte de productos agroindustriales y que permitirá vincular la producción santafesina con los mercados internacionales. La planificación contempla exportaciones hacia destinos como Europa y Estados Unidos , donde crece la demanda de combustibles sostenibles para el transporte aéreo.

La obra comenzó a avanzar en 2026 con una primera fase destinada a la instalación de una planta de pretratamiento de materias primas , además de la adecuación de tanques, sistemas logísticos y servicios auxiliares. Esta etapa tendrá una capacidad máxima de procesamiento de 250.000 toneladas anuales y permitirá acondicionar los insumos que posteriormente serán utilizados en la producción de biocombustibles.

La segunda fase contempla la instalación de la biorrefinería, donde se desarrollará el proceso de transformación de las materias primas en combustibles renovables. La capacidad informada para esta etapa es de 170.000 toneladas anuales, según repasó el sitio Lenergygroup.com.

La reconversión de la antigua refinería permitirá recuperar parte de una infraestructura industrial que llevaba años sin actividad. En febrero, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, recorrió el predio y destacó el proyecto como una oportunidad para reactivar la histórica instalación.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también respaldó la iniciativa y sostuvo: "Es una noticia importantísima que YPF haya firmado un acuerdo con Essential Energy, una empresa privada, y que la refinería se va a convertir en una biorrefinería donde se va a producir combustible para aviones".

Las estimaciones difundidas por la provincia contemplan unos 1000 puestos de trabajo durante la construcción y entre 200 y 250 empleos directos una vez que la planta se encuentre operativa.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, recorrió las instalaciones de la primera biorrefinería de Latinoamérica

En la misma línea, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que el proyecto permitirá volver a utilizar la infraestructura de la exrefinería y destacó su potencial exportador. "No me gustan las plantas paradas, por eso nos entusiasma este proyecto que, cuando funcione en todo su potencial, podrá exportar hasta 600 millones de dólares por año", sentenció durante una recorrida por las instalaciones.