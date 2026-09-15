De la mano de Estados Unidos: así son los nuevos aviones King Air 360ER que desembarcan en Sudamérica

Estados Unidos transferirá dos aviones Beechcraft King Air 360ER a la Marina de Guerra del Perú , como parte de un paquete de asistencia en seguridad valuado en US$35 millones.

La iniciativa contempla también la capacitación y apoyo para el mantenimiento de las aeronaves, según precisó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , en su última visita a Lima .

Las unidades estarán destinadas principalmente a reforzar la vigilancia marítima y el conocimiento del dominio marítimo local, con capacidad para participar en operaciones contra actividades ilícitas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

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El King Air 360ER es un avión bimotor turbohélice desarrollado por Beechcraft y fabricado por Textron Aviation , diseñado para cumplir diferentes funciones a partir de su configuración. Puede utilizarse para transporte de pasajeros y carga, evacuaciones aeromédicas, vigilancia y operaciones especiales, según señala el portal oficial de la firma.

El modelo alcanza una velocidad de crucero de 303 nudos y cuenta con un alcance de aproximadamente 4982 kilómetros, mientras que su capacidad de combustible llega a 775 galones. Puede configurarse para transportar entre 11 y 20 personas, de acuerdo con la distribución elegida para cada misión.

Beechcraft King Air 360ER Beechcraft.txtav.com

Entre sus sistemas se encuentra la aviónica Collins Aerospace Pro Line Fusion, que incorpora pantallas táctiles, planificación gráfica de vuelos, mapas y cartas integradas. También dispone de radar meteorológico, sistemas de advertencia del terreno, alerta de tráfico y prevención de colisiones, además de herramientas destinadas a reducir la carga de trabajo de los pilotos.

La aeronave utiliza dos motores Pratt & Whitney PT6A-60A y suma un sistema de control automático de potencia que permite gestionar parámetros vinculados con los propulsores. El equipamiento está pensado para facilitar operaciones prolongadas y adaptarse a diferentes requerimientos.

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Para la Marina peruana, el principal objetivo será aprovechar estas características en tareas de observación y control de los espacios marítimos. De acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo, los aviones contribuirán a ampliar la vigilancia de las aguas territoriales y a enfrentar operaciones de organizaciones criminales transnacionales.

La transferencia de las dos unidades estará acompañada por entrenamiento para el personal peruano y asistencia de mantenimiento, incluidos dentro del paquete de US$35 millones anunciado por Washington.

El acuerdo se suma a otros componentes de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y defensa, entre ellos el respaldo estadounidense al programa de F-16 Block 70 de Perú.