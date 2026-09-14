Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el final de la sexta fecha

Montevideo City Torque se transformó este lunes en la gran sensación de la Liga AUF Uruguaya luego de ganarle 1-0 a Montevideo City Torque para pasar a ser el líder del Torneo Clausura con un partido menos jugado.
City Torque tiene pendiente el duelo de la primera fecha del Clausura, contra Peñarol.
Liverpool y Cerro quedaron como escoltas con 13 puntos.
Peñarol está a seis puntos de City Torque con la quita de un punto con la que fue castigado la semana pasada por los incidentes del clásico.
| Equipo
| PTS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|City Torque
|15
|5
|5
|0
|0
|14
|4
| Liverpool
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|4
| Cerro
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|7
| Racing
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|5
| Peñarol*
|9
|5
|3
|1
|1
|9
|3
| Juventud
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|5
| Deportivo Maldonado
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|5
| Boston River
|8
|6
|2
|2
|2
|8
|8
| Nacional
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
| Wanderers
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|9
| Progreso
|6
|6
|2
|0
|4
|3
|7
| Cerro Largo
|5
|6
|0
|5
|1
|5
|6
| Central Esp.
|5
|6
|1
|2
|3
|3
|7
| Defensor Sp.
|5
|6
|1
|2
|3
|4
|10
| Danubio
|3
|6
|0
|3
|3
|1
|7
| Albion
|0
|6
|0
|0
|6
|4
|11
* Sufrió quita de un punto
Posiciones de la Tabla Anual
Peñarol, con el partido de menos y la quita de un punto, lidera con Racing la Tabla Anual.
City Torque saltó al tercer puesto.
Deportivo Maldonado se mantiene en zona de Copa Libertadores 2027.
Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027.
|Equipo
| PTS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|Peñarol*
|52
|27
|16
|5
|6
|44
|22
| Racing
|52
|28
|14
|10
|4
|35
|22
| City Torque
|50
|27
|15
|5
|7
|47
|31
| Deportivo Maldonado
|49
|28
|14
|7
|7
|42
|27
| Nacional
|43
|28
|13
|4
|11
|40
|36
| Wanderers
|43
|28
|12
|7
|9
|35
|34
| Liverpool
|42
|28
|11
|9
|8
|37
|27
| Central Esp.
|38
|28
|10
|8
|10
|30
|33
| Albion
|34
|28
|9
|7
|12
|36
|35
| Cerro Largo
|33
|28
|8
|9
|11
|28
|30
| Juventud
|32
|28
|8
|8
|12
|32
|38
| Defensor Sp.
|32
|28
|7
|11
|10
|23
|30
| Cerro
|31
|28
|9
|5
|14
|22
|41
| Boston River
|30
|28
|8
|6
|14
|27
|38
| Danubio
|25
|28
|4
|13
|11
|23
|37
| Progreso
|22
|28
|6
|4
|18
|21
|41
* Sufrió quita de un punto
Los tres en zona de descenso
En la tabla del descenso, Progreso está último con un promedio de 0,938, Danubio lo sigue con 1,046 y Wanderers promedia 1,138.
El que tienen más al alcance es Cerro con 1,185.
Albion se empieza a complicar con 1,214 y luego aparece Cerro Largo con 1,262.