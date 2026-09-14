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Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el final de la sexta fecha

Mirá cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el final de la sexta fecha

14 de septiembre de 2026 21:31 hs
Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

Foto: @LigaAUFUruguaya

Montevideo City Torque se transformó este lunes en la gran sensación de la Liga AUF Uruguaya luego de ganarle 1-0 a Montevideo City Torque para pasar a ser el líder del Torneo Clausura con un partido menos jugado.

City Torque tiene pendiente el duelo de la primera fecha del Clausura, contra Peñarol.

Liverpool y Cerro quedaron como escoltas con 13 puntos.

Nacional tendrá una ausencia de peso con la falta de Emiliano Ancheta ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, mientras se aprontan dos regresos

Cerro decidió que jugará ante Peñarol el sábado en el Estadio Luis Tróccoli y con sus hinchas por el Torneo Clausura

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
City Torque 15 5 5 0 0 14 4
Liverpool 13 6 4 1 1 12 4
Cerro 13 6 4 1 1 8 7
Racing 11 6 3 2 1 8 5
Peñarol* 9 5 3 1 1 9 3
Juventud 9 6 2 3 1 7 5
Deportivo Maldonado 8 6 2 2 2 6 5
Boston River 8 6 2 2 2 8 8
Nacional 8 6 2 2 2 6 7
Wanderers 8 6 2 2 2 7 9
Progreso 6 6 2 0 4 3 7
Cerro Largo 5 6 0 5 1 5 6
Central Esp. 5 6 1 2 3 3 7
Defensor Sp. 5 6 1 2 3 4 10
Danubio 3 6 0 3 3 1 7
Albion 0 6 0 0 6 4 11

* Sufrió quita de un punto

Posiciones de la Tabla Anual

Peñarol, con el partido de menos y la quita de un punto, lidera con Racing la Tabla Anual.

City Torque saltó al tercer puesto.

Deportivo Maldonado se mantiene en zona de Copa Libertadores 2027.

Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español están en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol* 52 27 16 5 6 44 22
Racing 52 28 14 10 4 35 22
City Torque 50 27 15 5 7 47 31
Deportivo Maldonado 49 28 14 7 7 42 27
Nacional 43 28 13 4 11 40 36
Wanderers 43 28 12 7 9 35 34
Liverpool 42 28 11 9 8 37 27
Central Esp. 38 28 10 8 10 30 33
Albion 34 28 9 7 12 36 35
Cerro Largo 33 28 8 9 11 28 30
Juventud 32 28 8 8 12 32 38
Defensor Sp. 32 28 7 11 10 23 30
Cerro 31 28 9 5 14 22 41
Boston River 30 28 8 6 14 27 38
Danubio 25 28 4 13 11 23 37
Progreso 22 28 6 4 18 21 41

* Sufrió quita de un punto

Los tres en zona de descenso

En la tabla del descenso, Progreso está último con un promedio de 0,938, Danubio lo sigue con 1,046 y Wanderers promedia 1,138.

El que tienen más al alcance es Cerro con 1,185.

Albion se empieza a complicar con 1,214 y luego aparece Cerro Largo con 1,262.

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