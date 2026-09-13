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Lucas Ferreira, la sensible baja de Peñarol para visitar a Cerro en el Tróccoli y lo que adelantó Diego Aguirre

Peñarol perdió a una de sus figuras en defensa para el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura y el entrenador ya manifestó las complicaciones que tendrán ante su próximo rival

13 de septiembre de 2026 23:12 hs
Lucas Ferreira

Lucas Ferreira

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol derrotó 3-1 a Albion y sumó una nueva victoria, tras la goleada ante Danubio, sumando seis puntos para dejar atrás el duro golpe que sufrió al perder 1-0 de local contra Nacional en el Campeón del Siglo en un Torneo Clausura donde se volvió a meter en la pelea.

Ahora Peñarol se aprontará para jugar, el sábado a la hora 15.30, ante Cerro, en un partido a disputarse en el estadio Luis Tróccoli.

Por determinación del Ministerio del Interior, ese partido se jugará sin hinchas de Peñarol, tal como se dispuso en el Torneo Intermedio de este mismo año.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Albion, luego de sufrir la quita de un punto

La extraña forma en que se cerró la conferencia de prensa de Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol sobre Albion

El ex Progreso y Danubio acumuló su quinta tarjeta amarilla.

Las opciones para sustituir a Ferreira son Maximiliano Olivera, Franco Romero o Brian Barboza.

El entrenador Diego Aguirre explicó que no usó este domingo a Olivera para darle rodaje a Germán Pezzella, a quien volvió a elogiar.

En el segundo tiempo, al que le dio ingreso fue a Romero y no a Olivera. Sin embargo, es Olivera quien parte en punta como para ocupar esa plaza, siempre y cuando Aguirre no determine un cambio de sistema.

El DT analizará no solo a Cerro sino también el gran momento que atraviesa Brahian Alemán, líder en asistencias de la Liga AUF Uruguaya 2026 con ocho.

"Esto va a ser muy difícil, no siempre vamos a encontrar la contundencia y la claridad de estos partidos. Ahora nos toca Cerro en el Tróccoli y va a ser tremendamente difícil porque están muy bien y ternemos que prepararnos", dijo el DT este domingo en conferencia de prensa.

Cerro igualó en esta fecha a Liverpool en la cima del Torneo Clausura aunque los negriazules jugarán este lunes contra Montevideo City Torque en el cierre de la fecha.

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