Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Albion, luego de sufrir la quita de un punto

Peñarol derrotó este domingo 3-1 a Albion y sigue sumando para la tabla de posiciones del Torneo Clausura donde sufrió la quita de un punto por los incidentes que generó su barra tras el clásico contra Nacional.

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El aurinegro llegó a 9 puntos y superó la línea de Nacional que el sábado empató 1-1 en su visita a Wanderers.

Este lunes, la fecha se cerrará cuando a la hora 19.00 jueguen Montevideo City Torque y Liverpool en el estadio Charrúa.

Liverpool lidera con 13 puntos y City Torque, que el jueves deberá jugar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Cienciano tras perder 2-0 la ida, tiene 12.

Ricardo Vairo dijo que Nacional no da entradas a la barra y que la sanción recibida por Peñarol tras el clásico "fue atinada"

Peñarol ganó tres clásicos de divisiones menores y Nacional uno en una jornada llena de emociones

Cerro, de espectacular Clausura, también tiene 13, con un partido más jugado que Liverpool.

Sin embargo, City Torque y Peñarol tienen pendiente el partido de la primera fecha de este Clausura.

En la Tabla Anual, con el punto quitado, Peñarol y Racing son líderes con 52 puntos y Deportivo Maldonado perdió pie al perder con Defensor Sporting este domingo.

City Torque está cuarto, en zona de Copa Libertadores 2027.

Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español están en zona de Copa Sudamericana 2027.

En la tabla del descenso, Progreso, Danubio y Wanderers está en zona de bajar, mientras que Cerro le sacó tres puntos de ventaja al bohemio.