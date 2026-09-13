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Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Albion, luego de sufrir la quita de un punto

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones tras el final de la jornada del domingo en la sexta fecha del Torneo Clausura y a falta de que se complemente la etapa el lunes con un partidazo: Montevideo City Torque vs Liverpool

13 de septiembre de 2026 21:56 hs
Leonel Jaime

Leonel Jaime

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol derrotó este domingo 3-1 a Albion y sigue sumando para la tabla de posiciones del Torneo Clausura donde sufrió la quita de un punto por los incidentes que generó su barra tras el clásico contra Nacional.

El aurinegro llegó a 9 puntos y superó la línea de Nacional que el sábado empató 1-1 en su visita a Wanderers.

Este lunes, la fecha se cerrará cuando a la hora 19.00 jueguen Montevideo City Torque y Liverpool en el estadio Charrúa.

Liverpool lidera con 13 puntos y City Torque, que el jueves deberá jugar la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Cienciano tras perder 2-0 la ida, tiene 12.

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Cerro, de espectacular Clausura, también tiene 13, con un partido más jugado que Liverpool.

Sin embargo, City Torque y Peñarol tienen pendiente el partido de la primera fecha de este Clausura.

En la Tabla Anual, con el punto quitado, Peñarol y Racing son líderes con 52 puntos y Deportivo Maldonado perdió pie al perder con Defensor Sporting este domingo.

City Torque está cuarto, en zona de Copa Libertadores 2027.

Nacional, Wanderers, Liverpool y Central Español están en zona de Copa Sudamericana 2027.

En la tabla del descenso, Progreso, Danubio y Wanderers está en zona de bajar, mientras que Cerro le sacó tres puntos de ventaja al bohemio.

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