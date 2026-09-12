Peñarol vs Albion: día, hora, cancha y por dónde ver un partido clave por la sexta fecha del Torneo Clausura

Peñarol enfrentará a Albion en una nueva fecha del Torneo Clausura, en un partido que tendrá una particularidad importante: el aurinegro no podrá jugar en el Campeón del Siglo y deberá hacerlo en el Estadio Centenario .

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Además, el encuentro se disputará sin hinchas de Peñarol , mientras que Albion sí podrá contar con público.

Peñarol y Albion se enfrentarán este domingo 13 de setiembre.

El partido entre Peñarol y Albion comenzará a la hora 19.30 , luego de una modificación decretada el miércoles por la Mesa Ejecutiva ya que el horario original era 16.30.

Los puntos de la sanción que Peñarol puede apelar y los que no, y la decisión que debe tomar por si le conviene ejecutar ese recurso

La medida que planea Peñarol para compensar a sus palquistas y butaquistas por los partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo tras el fallo por los incidentes del clásico

¿Dónde juegan Peñarol vs Albion?

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario.

Peñarol no podrá utilizar el Campeón del Siglo debido a que comenzará a cumplir una sanción de cuatro cierres de cancha.

Además, los aurinegros deberán disputar cuatro partidos como locales fuera de su estadio y a puertas cerradas para sus hinchas.

Así lo determinó el miércoles la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al castigar a Peñarol por los graves incidentes generados por su barra tras el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el Campeón del Siglo. Los aurinegros también fueron multados y recibieron quita de un punto.

Entradas para Peñarol vs Albion

No habrá venta de entradas para los hinchas de Peñarol debido a la sanción.

Sí se venderán boletos para los hinchas de Albion.

Dónde ver Peñarol vs Albion

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Mirá en esta nota cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual luego de la quita de punto para Peñarol.