Los puntos de la sanción que Peñarol puede apelar y los que no, y la decisión que debe tomar por si le conviene ejecutar ese recurso

Peñarol evalúa si hará una apelación de los puntos del castigo por los incidentes del clásico en el Campeón de Siglo, en los que puede aplicar en su recurso, tras conocerse el fallo este miércoles .

Como informó Referí, el carbonero fue sancionado con la pérdida de un punto, la prohibición de jugar en su estadio por cuatro partidos y de hacerlo a puertas cerradas por la misma cantidad de encuentros en los que sea local, más una multa económica

Así lo dictaminó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el fallo emitido este miércoles, diez días después del clásico.

El fallo puede apelarse como totalidad, pero de los cuatro castigos que recibió Peñarol, hay dos que ya no tienen posibilidad de ser modificados según lo establece el Código Disciplinario.

La medida que planea Peñarol para compensar a sus palquistas y butaquistas por los partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo tras el fallo por los incidentes del clásico

Los fundamentos del fallo de la Comisión Disciplinaria para sancionar a Peñarol: "Accionar frenético y sumamente violento de los parciales pocas veces visto en nuestras canchas"

La quita de un punto en las tablas de posiciones es una de las sanciones es inapenable. Esa sanción puede terminar incidiendo en la tabla del Torneo Clausura y la Tabla Anual, como también en la clasificación a las copas.

El otro ítem que no se puede apelar es el de la multa económica, la que fue de 150 unidades reajustables (150 UR), que, al valor de la UR de setiembre, esa multa asciende a $ 288.516.

Peñarol y San Antonio Bulo Bulo juegan a puertas cerradas en el Campeón del Siglo FOTO: LEONARDO CARREÑO

Por contrapartida, Peñarol puede apelar para que se le baje el castigo de cuatro partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo.

En ese sentido, el Código Disciplinario habilita esa posibilidad cuando se aplica una sanción mayor a los tres partidos, lo que ocurrió en este caso.

Además, los aurinegros también pueden apelar el fallo por el hecho de que le cierran su cancha y le impiden jugar sin público en el Campeón del Siglo, algo que no está expresamente excluido de las sanciones apelables.

Peñarol debe decidir si apela

En filas carboneras deben decidir si ejecutan la apelación de los cuatro partidos a puertas cerradas, pero tienen en cuenta un detalle no menor.

En caso de utilizar ese recurso se abriría un nuevo proceso que retrasaría el nuevo y definitivo fallo, sin saber si tendrá éxito o no en el reclamo, y podría ocasionar que, si se mantiene la sanción o parte de la sanción, se deba cumplir el castigo de cierre del Campeón del Siglo en etapas más avanzadas del Torneo Clausura o incluso en finales.

Ignacio Ruglio en la AUF Leonardo Carreño

Por ese motivo los delegados aurinegros deben decidir si daño no ese paso.

Otro detalle que tienen en cuenta es la conformación del Tribunal de Apelaciones de la AUF y las posibilidades de tener éxito o no con la apelación.

Ese órgano lo conforman tres integrantes más uno que es sorteado a la hora de tomar las resoluciones.

En Peñarol afirman que esos tres miembros estables de dicho tribunal son socios de Nacional.

Los partidos a puertas cerradas

El fallo ya le impedirá, si se promulga antes del viernes, jugar el domingo a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo ante Albion, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

En la octava fecha, Peñarol será local ante Boston River, en la décima contra Progreso y en la 13 frente a Wanderers.

Recién en la fecha 15, la última, Peñarol volverá a tener a disposición el Campeón del Siglo, para recibir a Cerro Largo.

Lo que sí tiene más fuerza para ser apelado es el punto referente a que los partidos a puertas cerradas no se pueden jugar en el Campeón del Siglo.